Hableány-tragédia: elindult Budapestre az úszódaru, ami kiemelheti a roncsot

Az őrök biztosan és alighanem alkalmanként a fogvatartottak is olyan vízhez jutnak csak, amely nem alkalmas fogyasztásra – derül ki egy ombudsmani jelentésből.

Az intézet egy artézi kútból nyeri a vizet, s bár a vezetékes víz ivásra nem alkalmas annak magas arzéntartalma miatt, a személyi állomány tagjai gyakran fogyasztanak belőle – derült ki az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala jelentéséből, amit a Szegedi Fegyház és Börtön Krónikus Utókezelő Részlegén tett látogatásról készítettek. Itt végzik a krónikus betegségben szenvedő, rehabilitációra szoruló beteg fogvatartottak fekvőbeteg-szakellátását. A látogatáskor 64 fogvatartott tartózkodott a részlegen, ami 80 százalékos telítettséget jelentett. A börtönvezetés szerint noha a csapok fölé ki van írva, hogy nem ivóvíz, a személyzetből sokan fogyasztják a vezetékes vizet, és nem jelent veszélyt az egészségükre. A rabok reggeli és ebéd során a konyhán felszerelt fali kutakból, víztisztító berendezésből szerezhetnek ivóvizet. Engedélyezték számukra, hogy vásárolhatnak és maguknál tarthatnak két darab másfél literes ásványvizet, de sokan panaszolták, hogy a következő vásárlásig ezek gyorsan elfogynak. Holott a törvények és az európai börtönszabályok értelmében zárkán belül is kellene lennie folyóvíznek, a fogvatartottaknak mindenkor hozzáférést kell kapniuk az ivóvízhez. Szállításnál sem sokkal jobb a helyzet: a nyári szállítások során csak a cukorbeteg fogvatartottak tarthatnak maguknál vizet, a többieknek az őrök porciózták ki egy felmelegedett kannából, koszos műanyagpoharakba.

Székely László ombudsman szerint aggodalomra ad okot az is, hogy a személyzeten a túlterheltség jelei mutatkoznak. Ezt az is tükrözte, hogy egy fogvatartott csak a hónapokkal a bekerülését követően jutott ki friss levegőre sétálni – addig ugyanis nem volt dolgozó, aki lekísérje. A sétálóudvar 150 méterre található az intézettől, az oda vezető út rossz minőségű, a mozgáskorlátozott raboknak még nehezebben megközelíthető. A betegek nem ismerik a betegjogi képviselőt, aki egyébként az intézeten kívül tartja fogadóóráit, így el sem tudnak hozzá jutni. Bár van lehetőség a fogvatartottak oktatására, munkáltatására, a kultúrterem hónapokig nem működött, csak az ombudsman látogatása előtt festették ki is nyitották meg. Az alapjogi biztos az igazságügyi miniszter, a belügyminiszter, a humánminiszter, a szegedi városvezetés, az országos és a helyi börtönparancsnokság számára is ajánlásokat tett.