Elkezdődött az előválasztás, a jelöltek már gyűjtik az ajánlásokat

– Nemcsak az ellenzék közös jelöltje lesz a győztes, hanem a budapestieké – ígérte a főpolgármester-jelölt.

– Azért állok itt, hogy az első előválasztási forduló megnyerése után, a második körben is győzzek – így indította el a procedúrára való ajánlásgyűjtését Karácsony Gergely, a baloldal által támogatott főpolgármester-jelölt, a fővárosi, Nyugati téri aluljáróban. Karácsony szerint sok egyeztetésen vannak túl, a Civil Választási Bizottság pedig minden kérdést átrágott, így elhárult az összes akadály. – Nemcsak az ellenzék közös jelöltje lesz a győztes, hanem a budapestieké – ígérte Karácsony. A politikus egyébként örül annak, hogyvégül aspiránst. Mint arról beszámoltunk, Puzsér Róbert hétfőn jelentette be, hogy kiszáll a folyamatból, jelenleg így Karácsonyon és Kerpel-Fronius Gábor áll rajtkőhöz. – A Momentum programját eddig is ismertük, most lesz, aki ezt képviselni tudja. „Demokrácialeckét adunk a Fidesznek” – hangsúlyozta Karácsony, hozzátéve: a kampányban biztos abban, hogy a Momentum jelöltjével tisztelni fogják egymás becsületét. Zugló polgármesterének tervei szerint az előválasztás lezártával abban is megállapodnak, hogy minden kerületben egy, a teljes ellenzék által támogatott aspiráns álljon a fideszes jelölttel szemben. Az előválasztás részleteiről Barabás Richárd, a Párbeszéd szóvivője, a kampány alatt Karácsony Gergely főpolgármester-jelölti szóvivője számolt be. Az ajánlásgyűjtés szerda délelőtt kezdődött és június 17-éig tart. Karácsonynak a főváros főbb csomópontjain, hat helyszínen lehet leadni, budapesti lakcímkártyával a szignókat. Összesen kétezret kell gyűjtenie a jelölteknek ahhoz, hogy nyilvántartásba vegyék őket. Maga a szavazás – ugyanezeken a helyszíneken, sátrakban – június 20-án kezdődik, és 26-e este hirdetnek végeredményt. Karácsony a Népszava kérdésére azt mondta, online is lehet szavazni, ehhez viszont regisztrálni kell. Ezt a választópolgárok június 10-től 20-áig tehetik meg, és ők is ugyanakkor voksolhatnak, mint, akik élőben nyilvánítanak véleményt. A baloldal közös aspiránsa azt is leszögezte, hogy az online rendszerért az Ahang nevezetű civil szervezet felelt, ők mikroadományokból fedezik a lebonyolítást. Arra a kérdésünkre ugyanakkor nem válaszolt, hogy ez pontosan mennyibe került. Online választani az ígéretek szerint legalább 20 helyszínen lehet. A „vokssátrakat” pedig a folyamatban résztvevő pártok üzemeltetik.