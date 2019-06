Miért lennél intoleráns?

Legalább százféleképpen szólnak az elfogadásról a Tolerance Poster Show keretében kiállított plakátok. A művészet eszközével közelítenek az egyik legnagyobb hiánycikkhez.

“Vannak még országok, ahol művészeti alkotásokat tiltanak be, mert azok ellenszegülnek a hatalom véleményének, ahol börtönbe zárnak, ha szivárványos zászlót lengetsz. Ahol a szivárvány reprezentációja már olyan erős szimbólumnak számít, hogy látványa félelmet kelt. És ott bizony – vallja Ilić – nagy a veszély, hogy nemsokára az unikornisok következnek…” - idézi fel Szőnyeg-Szegvári Eszter, művészettörténész Mirko Ilić gondolatait a Tolerance Poster Show kapcsán. A New York-ban élő, nemzetközi hírű designer, illusztrátor, tervezőművész évekkel ezelőtt indította útjára azt a nemzetközi plakátkiállítást, amely az Anker't-ben látható. A történet egy ljubljanai zsidó filmfesztiválon kezdődött, ahol a művész egy hirtelen ötlettől vezérelve felhívást küldött huszonnégy grafikusnak, hogy készítsenek plakátokat a tolerancia témájában. Egyedül azt kötötte ki, hogy szerepeljen rajtuk a tolerancia szó az anyanyelvükön. A meghívott alkotók - köztük olyan elismert művészek, mint Milton Glaser, Paula Scher, Peter Bankov, Michel Bouvet, Manuel Estrada, Jinxing Hi vagy David Tartakover - mind elfogadták a felhívást. A plakátok, amelyek türelemre szólítanak fel mások véleménye, vallása, világnézete, etnikai, nemzeti vagy épp szexuális hovatartozása iránt, azóta már számos országot bejártak: többek közt Hollandia, Indonézia, Bosznia-Hercegovina és Finnország után most Magyarországra érkeztek. Bár korábban egy rövid ideig néhányat közülük kiállítottak a MOME-n, most a gyűjtemény szinte teljességében látható. A huszonnégy alkotó munkája ugyanis az eltelt időben százhuszonhétre bővült, mivel Mirko Ilić minden helyszínen ahol kiállított, felkért egy újabb résztvevőt arra, készítsen ő is egy plakátot. Így hazánkban a kiállítást szervező OPLA projekt egyik képviselője Korolovszky Anna munkája is látható. Nem különben Gál Krisztián alkotása, amely elsősorban a kiállítás reklámjaként készült, ám a plakátok sorába is tökéletesen illeszkedik.



A sorba, amely színes, változékony és a toleranciát legalább száz oldalról közelíti meg, technikai és vizuális megoldásaiban, valamint tartalmi elemeiben egyaránt. Míg egyes képek tipográfiai elemekkel variálnak, addig mások inkább a grafikát helyezik középpontba. Mindegyik magában hordoz valamit az adott ország szellemiségéből, konfliktusaiból, meghatározó nézeteiből, ahonnan a készítője származik. A toleranciát, az elfogadást mind-mind másfelől közelítik meg, humorral vagy épp megkérdőjelezhetetlen komolysággal átitatva: Nelson Mandela, John Lennon, két pirospaprika, a szivárvány színei vagy néhány frappáns felirat mind ugyanazt sugallja: miért lennél intoleráns, ha a tolerancia semmibe sem kerül és mindannyiunknak jobb lesz tőle?