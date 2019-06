Visszatért az FTC a világelitbe

Miközben a legtöbb csapatsportágban már véget ért az idény, addig a vízilabdázók még csak most lendülnek bele igazán. A magyar női válogatott ezekben a napokban a Duna Arénában zajló világliga nyolccsapatos szuperdöntőjében érdekelt – az Oroszország elleni szerdai ütközet lapzártánk után ért véget –, a férfiak pedig gőzerővel készülnek a június 18-án kezdődő, belgrádi a világliga nyolcas döntőjére, melynek győztese elsőként indulási jogot nyer a jövő évi olimpiára.



Märcz Tamás szövetségi kapitány 27 játékost hívott be a keretébe, közülük tízen azonban csak jövő héten csatlakoznak be a felkészülésbe, lévén a Ferencváros csütörtöktől a Bajnokok Ligája hannoveri nyolcas döntőjében érdekelt. A zöld-fehérek ma 16 órától (tv: M4 Sport) a horvát Dubrovnik csapatával mérik össze erejüket a négy közé jutásért.

A párharc esélyesének a horvátok számítanak, ugyanis csoportelsőként jutottak a nyolcas döntőbe, míg a Ferencváros csupán negyedikként vívta ki a részvétel jogát.

„Óriási megteszteltetés, hogy újra eljutottunk ide ennyi év után - nyilatkozta klubja honlapján a vezetőedző Varga Zsolt. - Nyerni akarunk minden egyes mérkőzésen, ami jön. Harapni is fogunk és szét is szedünk bárkit, aki jön felénk. Természetesen azzal a tisztelettel és alázattal, hogy tudjuk jól, az ellenfelek is erősek, nagyon jó csapatok. Meglátjuk, hogy ebből most mi jön majd ki” - tette hozzá a szakember.

Az egyelőre kérdéses, mire jut majd a Ferencváros, az viszont már biztos, az európai szövetség (LEN) által kiírt szurkolói szavazást, melyen a csoportkör legszebb találatát keresték, a zöld-fehérek olimpiai bajnoka, Varga Dénes nyerte.