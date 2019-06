Izaura tévé

Viktor rosszul érzi magát a családjában, ezért a közmegbotránkozással sem törődve nyíltan másoknak kezd udvarolni. Az új kapcsolat szépen alakul, a felek kölcsönösen körbeudvarolják egymást, és már előre örülnek, hogy milyen jó lesz, ha végre egymás karjaiba omolhatnak majd, és onnan mutogathatnak vissza a faképnél hagyott rokonokra. Csakhogy a dolgok másképp alakulnak, Viktor számára kiderül (amit egyébként sokan és sokszor mondtak neki korábban), hogy az új família tagjai korántsem olyan jó fejek és befolyásosak, mint azt képzelte, ellenben régi családja köszöni szépen, továbbra is (viszonylag) jó bőrben van.

Viktor ezért oszt-szoroz, majd úgy dönt, inkább mégis visszabújna a küszöb alatt, amivel persze a régieket is éppen eléggé zavarba hozza, hiszen hogy az állandóan a trambulinról a medencébe pisilő, lassan mindenki számára kínos fiúval most mit is kezdjenek. De azért az sem elhanyagolható szempont, hogy vele és a haverjaival mégiscsak többen lesznek. Ezért most tulajdonképpen senki sem boldog, de ami a fő, senki sem tudja pontosan, mit is kezdjen a helyzettel.

Elég gyenge forgatókönyv egy szappanoperának igaz? Sajnos ez maga a szemünk előtt lejátszódó valóság a Fidesz és az Európai Néppárt viszonyában. Akár megmosolyogtató is lehetne persze figyelni azt a látványos igyekezetet, ahogy az EP-választások eredményének tükrében (a „bevándorlásellenes erők” enyhén szólva nem törtek át, mint ahogy azt a magyar miniszterelnök előzetesen kalkulálta, sőt) a Fidesz megpróbál mindent visszacsinálni az elmúlt hónapok (vagy akár évek) politikájából, és az utolsó (utáni?) pillanatban mégiscsak megmenteni saját tagságát a lesajnált EPP-ben. Amivel a Néppárt vezetése egyelőre látványosan nem tud mit kezdeni, csak az a biztos, hogy belül is nagyon komoly a megosztottság az ügyben.

Mi pedig csak kapkodjuk a fejünket, és megpróbálunk nem belegondolni abba, hogy ezt a rossz filmet akár még hónapokig nézhetjük, holott nem mi kértük. Ellenben, hogy mi lesz az utolsó részben, az a mi bőrünkre is megy majd.