Hableány-tragédia: újabb áldozatokat azonosítottak

Fideszes képviselők szavazatával lett frakcióvezető a bajor politikus, akit nemrég még a "bevándorláspárti baloldal túszának" neveztek.

Lezárult a Fidesz EP-képviselőinek jogairól és lehetőségeiről szóló nyilatkozatháború, amikor Manfred Weber szerdán világossá tette: ő maga utasította el az eshetőséget, hogy a magyar tagpárt valamely képviselője a frakció alelnöke legyen. Az Európai Néppárt (EPP) szerdán nagy többséggel újraválasztott frakcióvezetője és vezetőjelöltje az Európai Bizottság elnöki posztjára megerősítette a Népszava értesülését: a Fidesz képviselői nem kaphatnak pozíciókat a politikai csoport irányító testületében. Ezzel pontot tett az elmúlt napokban megjelent és egymásnak ellentmondó néppárti közlésekre, amelyekben egyszer azt állt, hogy a fideszesek előtt minden tisztség nyitva áll, másszor pedig ennek teljes ellentéte. Weber a 179 tagú EPP frakció alakuló ülését követő sajtótájékoztatóján emlékeztetett rá, hogy márciusban a néppárt politikai gyűlésén Joseph Daul pártelnökkel együtt javasolta a Fidesz tagságának a felfüggesztését a pártcsaládból. A döntés azzal jár egyebek között, hogy a párt tagjai nem vehetnek részt a belső párttestületek tevékenységében. Így Orbán Viktor sincs már jelen az EPP-s állam- és kormányfők rendszeres egyeztetésein. Mint a frakcióvezető megjegyezte, a Fidesznek immár korlátozott befolyása van a pártban. "A politikai gyűlésen az én javaslatomra eldöntöttük, hogy a magyar tagpárt nem tölthet be pártpozíciókat." Most a frakcióban is megállapodtunk ezekről az elvekről. Nem választottunk meg alelnöknek fideszes politikust. Bár a delegációjuk jelölhetett volna, de azt mondtam rá: nem. A szabályokat tiszteletben kell tartani” – szögezte le Manfred Weber. A fideszes Szájer József kedden azt állította: azért "döntött úgy, hogy nem indul a néppárti frakció alelnöki posztjáért", mert egy "fajsúlyos bizottsági posztot" szeretne megpályázni. A bajor politikus ugyanakkor megválaszolatlanul hagyta a kérdést, hogy a fideszesek kaphatnak-e tisztségeket parlamenti, illetve szakbizottsági vezető testületekben. Ezekről nem az EPP-s frakció dönt, bár szükség van a támogatására. Sajtótájékoztatóján a frakcióvezető néhány szóban reagált az utóbbi napok magyar kormányzati nyilatkozataira is: "Szeretnék világosan fogalmazni: a Fidesz tagságáról Herman van Rompuy és a ‘bölcsek’ fognak dönteni, nem a magyar hatóságok. Herman van Rompuy fogja meghatározni, hogy a Fidesz a pártunk tagja maradhat-e vagy sem. Remélem, hogy Magyarországon kedvező irányú változások lesznek." A belga kereszténydemokrata politikus vezetésével létrehozott háromtagú néppárti testület előreláthatóan szeptemberre készül el a jelentésével. Manfred Webert a jelenlévő képviselők túlnyomó többségének a szavazatával választották újra az EPP frakcióvezetőjévé. A Fidesz-KDNP delegációja is igennel voksolt annak ellenére, hogy a politikust erőteljesen bírálják. Hidvéghi Balázs friss EP-képviselő ezt azzal magyarázta az Origónak, hogy a frakcióvezetőt automatikusan a legnagyobb néppárti delegáció adja, és ők tiszteletben tartják a szabályt. De Webert továbbra sem támogatják az Európai Bizottság elnökének. Orbán Viktor szerint Weber megsértette a magyar embereket, amikor azt mondta: nem kíván a Fidesz szavazataival nyerni. Varga Judit EU-ügyi államtitkár korábban azt állította a néppárti jelöltről, hogy a “bevándorláspárti baloldal túszává” vált, a Fidesz “megmondó embere”, Bayer Zsolt pedig blogjában "gyáva szarjankónak" titulálta.