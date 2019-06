Újratervezik a „nemzeti radikalizmust”

Toroczkai László és Volner János is koncepciót készít arról, milyen átalakításokra van szükség az EP-választáson mandátum nélkül maradt pártban.

A volt jobbikosokból alakult Mi Hazánk Mozgalom eredménye az európai parlamenti (EP) választáson a „félig tele, félig üres pohár” esete. Korábbi nyilatkozatai alapján Toroczkai László pártelnök és listavezető erősen bízott abban, hogy az ötszázalékos küszöb átlépésével a Mi Hazánk – személy szerint ő – mandátumot szerez az Európai Parlamentben (EP). Novák Előd alelnök és kampányfőnök a 2009-es meglepetéssel példálózott, mikor is az alaposan alulmért Jobbik 15 százalékot ért el.

A kormánypárti sajtóban sok lehetőséghez jutó Mi Hazánk az EP-választás napjára lejjebb adta igényeit. Az új „nemzeti radikális” párt hivatalos kommunikációja ekkor már arról szólt, hogy az egy százalék fölötti eredmény is sikernek tekinthető. A vége 3,3 százalék lett: nem vereség, de nem is győzelem. Olyan politikusoknak kellett beérniük ennyivel, akik a tavalyi országgyűlési választáson kudarcként könyvelték el a Jobbik 20 százalékát.

A külvilág felé egységet mutató Mi Hazánkban információnk szerint belső feszültségek munkálnak: Volner János parlamenti képviselőnek – aki tavaly ősszel hagyta el a Jobbikot, és „külső támogatóként” csatlakozott a Mi Hazánkhoz – akadtak konfliktusai Toroczkai Lászlóval, még inkább Novák Előddel. „Ez butaság, Lacival (Toroczkai Lászlóval) régóta barátok vagyunk, a legszorosabb értelemben véve a bajtársamnak tekintem. Vele már a Jobbikban is nagyon jól együtt tudtunk dolgozni, és még csak össze sem vesztünk soha. Éppen Laci személye volt az egyik fő ok, amiért most segítem a pártot” – reagált lapunknak Volner.

Szavaiból azt szűrtük le, hogy a segítőkészség olyan meghatározó jegye egyéniségének, ami tökéletesen háttérbe szorítja személyi ambícióit. Amikor arról kérdeztük, nem vette-e zokon, hogy helyette Toroczkai lett az EP-lista vezetője, kifejtette: „Ugyanazt tudom mondani, amit még a Jobbik politikusaként mondtam. Az EP-lista volt a legutolsó, amire gondoltam. Itthon szeretnék politizálni, mindenben segíteni a frissen megalakult Mi Hazánkat. Tavaly tavasszal az Iránytű Intézet felmérése szerint Vona Gábort is megelőzve a Jobbik legnépszerűbb politikusa voltam, ezért azt gondolom, az ismertségemmel, a politikai tapasztalataimmal sokat tudok segíteni.”

Tény azonban, hogy Volner János hiányzott a Mi Hazánk kampányarcai közül. Volner facebookos bejegyzéséből, amit még az EP-választás előtti héten tett közzé, a méltatlanul mellőzött politikus képe rajzolódott ki. Felidézte, hogy tavaly októberben „intenzív médiakampányt” indított, amelynek végén a frissen bejegyzett Mi Hazánk már 3 százalékon állt a biztos pártválasztók körében. „A Mi Hazánk villámgyors erősödésében komoly szerepem lehetett” – állapította meg Volner János. Beszámolója szerint egy rendezvényen annyian fogtak kezet vele, hogy az iránta való érdeklődést Toroczkai László egyenesen „zavaró mértékűnek” nevezte. A párt vezetősége végül mégis úgy döntött, hogy „az EP-kampány sikerét Novák Előd, Dúró Dóra és Toroczkai László személyére alapozza”, szerepléseik révén kell „a 3 százalékos szintről tovább erősödnie a pártnak” – konstatálta Volner.

Azóta már tudjuk, az erősödés csak minimális mértékben valósult meg. Kérdés, Volner mit gondol arról, a Mi Hazánk elérte volna-e az öt százalékot, ha neki nagyobb szerep jut a kampányban. Kitérő választ kaptunk. Úgy vélte, természetes, hogy nem lineárisan növekszik egy párt támogatottsága. „A Mi Hazánk nagyon szép eredményt ért el, villámrajtot vett, nyolc hónappal a bejegyzése után már megtette a parlamenti küszöbig vezető út kétharmadát. Joggal lehetünk elégedettek” – jelentette ki.

Az elégedettség érzése ugyanakkor mintha nem töltené el maradéktalanul a Mi Hazánkat. Volner közlése szerint pár napja egyeztetett Toroczkaival arról, hogy mindketten tervet készítenek a „pártban szükséges átalakításokra”, ezeket pedig még június folyamán „összefésülik”. Egyéb konkrétumot nem említett. Árulkodó lehet, hogy mostani nyilatkozatában Volner egyetlen szót sem ejtett Novák Elődről, ahogyan megkeresésünkre Novák sem szeretett volna Volnerről beszélni.