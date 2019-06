Továbbra sem tett vallomást a Viking Sigyn kapitánya

A polgári Magyarország értékeit ma a Momentum képviseli a leghitelesebben – mondta Kerpel-Fronius Gábor, a Momentum főpolgármester-jelöltje.

A Momentumban véleményvezérnek tartják önt. Az ön tanácsa miatt lett a külön utakon járó pártból együttműködő? Nem tudom, hogy ez a jellemzés mennyire illik rám. Sokszínű, intellektuálisan vibráló közösség tagja vagyok. Nem úgy érkeztem, hogy tudom a tutit. Vannak persze tapasztalataim, amelyeket kirakok az asztalra, ugyanúgy, ahogy mások a sajátjaikat. A Momentum hozzáállását elsősorban a körülmények változtatták meg, nem az én alkotómunkám. Rendkívüli helyzet van Magyarországon, a NER leépítette a demokratikus politizálás lehetőségeit. Az ellenzéki pártok között együttműködésre van szükség, noha sok tekintetben, nagyon különböző dolgokat gondolunk a világról.

A pártban sokáig olyan külsős jelöltben gondolkoztak, mint például Kálmán Olga a Demokratikus Koalíciónál, végül mégis belülről, ráadásul a nyilvánosság számára ismeretlen aspiránst választottak. Miért? Amikor az elnökség előterjesztette az önkormányzati választásra való stratégiánkat, akkor egyetértettem azzal, hogy ha találunk megfelelő, külsős, integratív jelöltet, aki nem vett részt az elmúlt 30 év rossz politikai kompromisszumaiban, akkor ezzel hozzájárulhatunk az ellenzéki politika megújításához. Szembesültünk viszont a nehézségekkel is. A megkeresett embereknek már voltak egyéb kötelezettségeik, nem biztos, hogy vállalni tudták volna a kampánnyal vagy a főpolgármesteri-hivatallal járó életforma változást. Az elnökség és a párt meghatározó személyiségei ebből azt a következtetést vonták le, hogy ha vannak megfelelő politikai ambícióval rendelkező belsős emberek, akkor helyesebb őket indítani. Ráadásul az EP-választáson Budapesten 17 százalékot értünk el, tíz, tradicionálisan jobboldali kerületben pedig a legerősebb ellenzéki párt lett a Momentum. Megváltozott a helyzet, a támogatásunk növekedésével megnőtt a felelősségünk is.

Ha viszont az előválasztáson vagy ősszel nagyot bukik, akkor könnyen vissza is csúszhat a párt három százalékra. Ezzel a kockázattal nem szeretnék foglalkozni. A küzdelem szoros versenyben fog eldőlni és azért dolgozunk eltökélten, hogy én nyerjek. Hozzáteszem: ez a város és az egész ország rossz helyzetben van, nem a mi taktikai szempontjaink a fontosak.

Miből gondolja, hogy alkalmas a "Fidesz-árvák" megszólítására? Jól ismerem azokat az embereket, akik a Fideszre szavaztak 1998-ban, a polgári Magyarország álma miatt. Ők törekvő vállalkozók, értelmiségiek, olyanok, akik számára fontos a teljesítmény és a szolidaritás. Az intellektuális igényességük okán visszataszító számukra a Fidesz-kormány nagyon igénytelen, idegenellenes propagandája. Vágynak arra, hogy alternatívát kínáljanak nekik, márpedig - belülről látva a közösségemet - kijelenthetem: a polgári Magyarország értékeit ma a Momentum képviseli a leghitelesebben.

Ön is fideszes volt? Egyetértettem azzal a polgári Magyarország képpel, amelyet a Fidesz propagált 1998-ban. Egyébként az 1998 és 2002 közötti Fidesz-időszakkal sem vagyok kritikátlan. Az állam és egyház elválasztásában például már akkor voltak olyan lépéseik, amelyekkel nem szimpatizáltam. Az sem tetszett, hogy a szent koronára egyfajta ki nem mondott alkotmányjogi státuszt próbáltak visszarakni azzal, hogy a Parlamentbe költöztették.

Már hárman biztosan indulnak az előválasztáson, de nagyjából ugyanazokat a problémákat mondja ön, mint Karácsony Gergely és Kálmán Olga. Mégis mi a különbség?

Budapest helyzete erősen meghatározza azt, hogy az ellenzéki jelöltek milyen témákat és megoldásokat hoznak elő. Ebben talán valóban nincs nagy eltérés. Az igazi különbség abban van, hogy ősszel ki tudja legyőzni Tarlós Istvánt. Ez pedig azon múlik majd, hogy ki tudja megszólítani a Fidesz-árvákat. Ki lenne az alpolgármestere? Kikkel dolgozna együtt, ha megválasztják?

Vannak a fejemben nevek és erről folyamatosan konzultálunk is, de egyelőre még nem mondanék többet. Azt viszont mindenképpen szeretném, ha egy olyan szakember, mint Vitézy Dávid megnyerhető lenne a közlekedési problémák rendbetételére.

Két sarkalatos ígérete a parkolási – és az ingatlanmaffia felszámolása. Mit csinálna a Liget-projekttel, mit kezdene a BKV-val? A Liget-projektet azonnal leállítanám. Elhibázott koncepciónak tartom, hogy Budapest egyik utolsó zöld negyedében egy múzeumi városrészt akarnak felépíteni. A faültetések híve vagyok. Nehéz megérteni, hogy vannak, akik mintha láncfűrésszel a kezükben születtek volna. A parkolást központosítanám, és a BKK alá szervezném, most ugyanis ellenőrizhetetlen magáncégek kezében van. A tömegközlekedés helyenként botrányos. Mindenki látja, hogy P+R parkolók kellenek, valamint szükség lenne az elővárosi vonatok és a HÉV-ek integrációja is. Az is érthetetlen, hogy nem tudom felvinni a biciklimet a metróra. Ezek a dolgok nagyjából azóta közhelyek, mióta az eszemet tudom. Kicsit szégyellem is magam, hogy ilyeneket kell „ígérnem", de mélységesen jellemző a főváros irányítására, hogy ezek a problémák még mindig nem oldódtak meg

Egy ellenzéki főpolgármester mit tud kezdeni a Fidesz kétharmaddal? Szögezzük le, hogy kemény lesz és harcolni kell. Az azonban szintén fontos, hogy a főpolgármesteri pozíció a legnagyobb társadalmi legitimációval bíró választott pozíció Magyarországon. Nincs még egy ilyen tisztség, amelyre ennyi ember szavaz közvetlenül. Ez felhatalmazást ad, amellyel élni lehet.

A kormánysajtó már támadja önt egy, a VB-döntő idején írt Facebook-bejegyzésével. Mit találhatnak még a múltjában? A múltamban semmit, a Facebook-posztjaim között viszont még szemezgethetnek. Transzparenciát hirdettem, nem fogom utólag törölni, vagy titkosra állítani a korábbi bejegyzéseimet. Még akkor sem, ha lehet, hogy van olyan, amelyikben tévedtem. Amiért most támadnak, egyébként arról szólt, hogy sokan azért drukkoltak – egyébként ismerőseim – a futball-világbajnokság döntőjében a horvátoknak, mert „fajtiszta" csapatuk volt, a franciákkal ellentétben. Én viszont állampolgári és születési alapon mérem, hogy ki francia. A rasszista bejegyzések ellen keltem ki és ezt vállalom most is. Gondolkodtam az „agyhalott” minősítés visszavonásán vagy finomításán, de azóta olvastam a kommenteket a vadhajtásokon, a Hír Tv-n, vagy az Origón és bizonyítva látom akkori tételemet.