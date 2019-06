Van megoldás

– Jó napot kívánok, a kislányommal ma délutánra volt időpontunk Baumgartner doktor úrhoz, a szemészetre, de felhívtak, hogy ne jöjjünk, mert a doktor úr már nem dolgozik a kórházban. – Így igaz, sajnos a doktor úr felmondott. – Három hónappal ezelőtt kaptuk ezt az időpontot, akkor mit javasol? – Lehetek őszinte? – Ha kérhetem. – Baumgartner doktor úr helyére érkezik ugyan egy kolléganő a jövő hónap elején, de ő egyelőre csak heti egyszer rendel majd, négy órában. Szóval tudnék adni időpontot, de nem most, hanem majd ősszel, amikor megnyitjuk a jövő évi naptárat. – Ne haragudjon, hogy megkérdezem, de ilyen ritka a gyerekszemész? – Bocsásson meg, ha megkérdem: mi az ön foglalkozása? – Miért kérdezi? – Mert hátha mégis tudok segíteni. Van néhány betöltetlen pozíciónk. – Kíváncsivá tett. – Akkor mondanám: konyhai kisegítő, szakács, belső szállító, betanított munkás csereruha raktárba, udvaros… – Ne haragudjon, diplomás ember vagyok. – Nem is gondoltam komolyan, csak ezek a jobban fizető állásaink. Akkor mondanám a többit: szakorvos házi gyermekorvosi ügyelet ellátására, aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos, aneszteziológus szakasszisztens, anyaggazdálkodó, ápoló gyermek- és ifjúságpszichiátriai osztályra, ápoló ortopédiai és szemészeti osztályokon, asszisztens anyatejgyűjtő állomáson, asszisztens ortopédiai rendelőben, asszisztens szemészeti rendelőben, betegnyilvántartó adminisztrátor, bőrgyógyász szakorvos, csecsemő- és gyermekápoló, élelmiszer raktáros helyettes, érsebész szakorvos közalkalmazotti jogviszonyban, heti 40 órában, érsebész szakorvos megbízási vagy személyes közreműködői szerződéssel, finanszírozási előadó, fogászati asszisztens, gasztroenterológiai asszisztens, gyermek intenzív szakápoló, gyermek intenzív terápiás szakápoló, gyermek szájsebész, gyógyszertári szakasszisztens, jegypénztáros, kardiológiai asszisztens, laboratóriumi asszisztens, műszaki ügyintéző, műtős szakasszisztens, orvosírnok, orvosírnok a sürgősségi osztályra, radiológus szakorvos, szakápoló a bőrgyógyászati osztályra, szakorvos a sürgősségire, szakorvos a sebészeti osztályra, szakorvos házi gyermekorvosi ügyelet ellátására és villanyszerelő. – Már elnézést, de kihagyta a szemész szakorvost. – Elnézést, tényleg. Akkor mondjam újra a szemésztől? – Nem kell, köszönöm. Nézze, én alapvetően villamosmérnök vagyok, de ez az érsebész szakorvos közreműködői szerződéssel tetszene. Mondana részleteket? – Elárulom, számos előnnyel jár ez a munka. Az alapfizetés elég alacsony ugyan, de ott van a hálapénz, adjuk a munkaruhát, és az előrelépés is garantált: a főorvos úr most ment ki Garmisch-Partenkirchenbe. – Azonnal indulok. Kérem, mindenképpen tartsák az állást. – Segíthetek még valamiben, doktor úr? – Mit gondol, most, hogy elvállaltam, a kislányom is esetleg...? – Talán már decemberben. – Az isten áldja meg önöket ott, az egészségügyben!