Elkezdték kiemelni a Hableányt, már a víz felett van a roncs

Segélykérő levelet küldtek a Néppárt frakcióvezetőjének, hátha ő tud hatni az Akadémia felcincálására készülő Orbán-kormányra.

Már több mint ezer kutató és diák írta alá Kertész János fizikus, MTA-tag nyílt levelét, amelyben a tudós Manfred Webertől, az EPP frakcióvezetőjétől kér védelmet az Akadémia számára. Kertész az RTL Klubnak beszélt az üzenetről, amit maga is segélykiáltásnak tart – leveléről korábban a Népszava is beszámolt. A fizikus bízik benne, hogy Weber nyomást gyakorolhat az MTA kutatóhálózatára és ingatlanvagyonára is pályázó Orbán-kabinetre, amit eddig sem az akadémikusok egyöntetű tiltakozása, sem az intézmény mellett tartott szimpátiatüntetés nem hatott meg.