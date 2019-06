Barátság-vezeték – Egyenként állapodnak meg az érintettekkel a kártérítésről

Az orosz energiaügyi miniszter szerint minden vevő helyzete más és más, ezért teljesen eltérőek a költségek is.

Az illetékes orosz energiaügyi miniszter közlése szerint az érintett társaságokkal egyenként állapodnak meg arról, mekkora kártérítés jár a Barátság-vezetékbe került, illetve tartályhajókon továbbított, szennyezett kőolajért –A csőrendszert működtető Transznyefty szerint összesen 3 millió tonna, azaz hozzávetőleg 22 millió hordó energiahordozóról van szó. A francia Total és az orosz Lukoil már jelezte, hogy a kompenzációt hordónként 15 dollár körül kellene belőni. A már idézett orosz illetékes azonban azt hangoztatta, hogy minden vevő helyzete más és más, ezért teljesen eltérőek a költségek is, tehát, hogy mennyi ideig tartott, amíg jó minőségű olajjal keverték a kifogásolt mennyiséget, hogy lenyomják a bajt okozó klór mennyiségét. Továbbá figyelembe veszik a raktározás, a szállítás kiadásait és más tényezőket is. Eddig még egyetlen külföldi partner sem adta meg, hogy mennyi pénzre tart igény, de a tárgyalások várhatóan már a közeljövőben lezárulnak. Sorokin kiemelte, hogy Oroszország mindig is megbízható szállító volt, ezért tisztességes összeget kíván fizetni. Illetékesek azonban úgy vélik, ez a teher a Transznyeftre hárul és nem az államra.