Zivatarokra, sok esőre, viharos szélre készüljön - kiadták a figyelmeztetést

Országszerte véget ér a hőség, 19-26 fok valószínű.

Csütörtökre kitisztul az ég, napközben kevés felhő lesz felettünk, északkeleten eshet még néhol kevés eső. Az ország keleti harmadán élénk marad az északi szél. Csípős lesz a hajnal, 8-17 fokig hűl a levegő. Délután 22-27 fokos csúcshőmérséklettel számolhatunk. Pénteken mérsékelten meleg, gomolyfelhős időre van kilátás helyenként kialakuló záporokkal, zivatarokkal, feltámadó északnyugati széllel. A minimumok 10-18, a maximumok 23-27 fok között alakulnak. Szombaton változóan felhős időre számíthatunk, csak kisebb záporok lehetnek. A délies szél északnyugaton feltámadhat. Erősödik a felmelegedés, 23-29 fok ígérkezik. A hosszú hétvége hátralévő részében napos, száraz, egyre melegebb időre van kilátás többfelé feltámadó széllel.

Zivatarok és sok eső miatt figyelmeztet a meteorológiai szolgálat

Kedd késő estétől egyre többfelé, előbb a Nyugat-Dunántúlon, később keletebbre is várhatók zivatarok felhőszakadás, néhol viharos szél és jégeső kíséretében. A keleti megyékben szerda reggelig nem várható csapadék. Szerdán fokozatosan a keleti országrészre szorul vissza a csapadék, zivatarok még a Tisza vonalában előfordulhatnak. Elsősorban keddről szerdára virradóan az ismétlődő záporok, zivatarok nyomán egy délnyugat-északkeleti tengely mentén nagy területen eshet 20 millimétert meghaladó csapadék, sőt az Északi-középhegység térségében ennél jóval nagyobb mennyiség is hullhat. Az éjfél után visszaerősödő északi, északnyugati szelet a Dunántúlon és a főváros térségében gyakran erős, időnként viharos, szerda délutántól Sátoraljaújhely térségében az északi szelet 70 kilométer/óra fölötti lökések kísérhetik. A sok eső miatt másodfokú figyelmeztetéseket is kiadtak Heves és Nógrád megyére. Budapestre, Pest Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Tolna megyére szintén a sok eső miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Emellett a fővárosra, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyére a zivatarveszély miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a viharos szél miatt is figyelmeztetnek.