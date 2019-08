Berlusconi kettős játszmája

Salvini újra közeledni próbál az Öt Csillag Mozgalomhoz, az olasz koalíciós partnerek között azonban végérvényesen megromlott a viszony. Kérdés, milyen kiutat találnak a válságból.

Szerdán elterelődött a figyelem az olasz kormányválságról, a kaotikus napok után. Olaszország ugyanis a genovai híd egy évvel korábbi katasztrófájára emlékezett, amelyben 43 ember vesztette életét. Giuseppe Conte miniszterelnök, Sergio Mattarella államfő, illetve a kabinet több tagja is a megemlékezéseken vettek részt. Továbbra is nagy kérdés, feloszlik-e a parlament. Matteo Salvini még hivatalban lévő belügyminiszter, a jobboldali radikális Liga elnöke múlt héten közölte, vége a tavaly június óta tartó koalíciós együttműködésnek az Öt Csillag Mozgalommal (M5S), bizalmatlansági indítványt nyújt be Giuseppe Conte miniszterelnökkel szemben és előrehozott választást írat ki. Salvini azt akarta, hogy a törvényhozás már ezen a héten szavazzon saját feloszlatásáról, ám a szenátus kedden késő este kicselezte, s a parlament csak jövő kedden ül össze. Ám az sem biztos, hogy 20-án lesz egyáltalán szavazás a törvényhozás feloszlatásáról, a szenátus programjában csak az szerepel, hogy Conte beszámol a kialakult válságról. A megoldás kulcsa Silvio Berlisconi kezében lehet. Ha a volt miniszterelnök úgy dönt, legyen idő előtti voksolás, akkor valószínűleg elkerülhetetlen a parlament feloszlatása. Ha viszont támogatná Matteo Renzi volt miniszterelnök szakértői kormány felállítására vonatkozó javaslatát, akkor a mostani törvényhozás akár ki is tölthetné 2022-ig szóló mandátumát. Salvini most jobboldali szövetség létrehozásán mesterkedik saját pártja, a Liga, Berlusconi Forza Italiája és a Giorgia Meloni által vezetett, szélsőjobboldali Olasz Testvériség részvételével. Ne feledjük, hogy tavaly, a márciusi választás előtt össze is fogott ez a három párt, azóta azonban sok minden történt. Meloni és Berlusconi között például meglehetősen feszült a viszony. Sokatmondó továbbá az is, hogy Salvini úgy döntött, elhalasztja a volt miniszterelnökkel tervezett találkozóját. Hírek szerint a Forza Italia rendkívül megosztott az összefogást illetően, egyáltalán nem biztos, hogy a párt képviselői egységesen megszavaznák a parlament feloszlatását. Berlusconi nehéz helyzetben van, hiszen ha támogatná Salvini előterjesztését, akkor saját pártja jövőjét tenné kockára. Egy, az Agenzia Italia hírügynökégnek nyilatkozó jobboldali politikus megerősítette: a régi jobboldali együttműködés nincs többé. Berlusconi valójában kettős játszmába kezdett: látszólag támogatja Salvini kezdeményezését, valójában azonban ő sem támogatná a parlament feloszlatását, hiszen tisztában van azzal: egy idő előtti voksolás után a Forza Italia rengeteg képviselőt veszítene. Salvini is kezdi belátni, hogy (egyelőre) vereséget szenvedett. Ezért ismét közeledni próbál az Öt Csillag Mozgalomhoz, kedden este javaslatot tett a koalíciós partnernek arra, fogadjanak el egy olyan törvényt, melynek révén csökkenthető a parlamenti képviselők száma. Ezzel egyértelműen az M5S régi követelésének tenne eleget. Luigi Di Maio pártja szerint az alsó- és a felsőházban összesen 345 mandátum megszüntetésére lenne szükség. Jelenleg a törvényhozás két házában 945 honatya foglal helyet, 315 a szenátusban és 630 a képviselőházban. Miközben a belügyminiszter egy nappal korábban még azt közölte, ő és miniszterei visszalépnek, hogy így kényszerítsék ki Conte kormányfő lemondását, a szenátusban később már úgy nyilatkozott, egyelőre nem mondanak le. Cserében azt követelte, hogy mihamarabb írják ki az előrehozott választásokat. A közeledésre tett kísérletet jelzi az is, hogy Gian Marco Centinaio agrárminiszter, a Liga politikusa azt közölte, nem szabad bezárni az ajtót az M5S előtt. Salvini, illetve pártja közeledése azonban nem győzte meg Di Maiót, mint fogalmazott, nem bízik már meg a Liga elnökében. A Facebookon azt írta, amennyiben a Liga augusztus 20-án megvonja a bizalmat a kormánytól, azt csak azért teszi, hogy két nappal később már megakadályozza a parlament létszámának csökkentését. „S megint az orruknál fogva vezetik az olasz választókat” – írta.