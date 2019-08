Kényszerleszállást hajtott végre Budapesten egy Lufthansa-járat

Szeptemberben nagygyűlésen várják a magyar orvosok a kormány képviselőit, hogy követeléseikkel szembesítsék őket.

Egységesen kötelező, bruttó 900 ezer forintos kezdő szakorvosi minimálbért akar a Magyar Orvosi Kamara minden költségvetési intézményben dolgozó orvosnak, dolgozzon akár egy fővárosi baleseti sebészeten vagy egy vidéki iskolában iskolaorvosként – mondta el Éger István, a MOK elnöke budapesti sajtótájékoztatóján. A kezdő bérre épülő bértáblát is követelnek az értékállóság megőrzése érdekében. Ezzel párhuzamosan azt követelik, hogy a kormány a béremelés bevezetésével tegyen határozott lépéseket a paraszolvencia megszüntetéséért, ebben a MOK is hajlandó közreműködni. - De komplex kampány kell, hogy a lakosság is megértse, ilyen bérek mellett erre nincs szükség – mondta Éger István. Azt is követelik, hogy szűnjön meg a nyugdíjas munkavállalók diszkriminációja az ágazatban. - Disznóság, hogy jogi csűrcsavarral egy három műszakban dolgozó nyugdíjas nővértől kétszer annyi közterhet szed be a költségvetés, mint egy nyugdíjas portástól – fogalmazott Éger István. A MOK szerint a kormánynak „el kell döntenie, hogy orvosokkal vagy orvosi végzettséggel nem rendelkező személyzettel akarnak gyógyíttatni. Nem européer dolog, hogy nővér végez orvosi feladatokat”. Az orvoskamara szerint az is tarthatatlan, hogy az egészségügyi ellenőrző hatóságok szemet hunynak az eszköz vagy emberhiány fölött, „ez az emberek becsapása”. A kamara elnöke szerint mély csalódás él az orvostársadalomban amiatt, hogy ugyan a választásokat megelőző hónapok „egy termékeny és kommunikatív időszak voltak eredményekkel, de az azóta eltelt időszak elvesztegetett időnek”. - Nagy csalódást és becsapottságot éreznek az orvosok – mondta Éger István. Azt üdvözölték, hogy a szakdolgozói béremelés megindult, de ennek eredményeként egy felsőfokú végzettségű ápoló bére 2022 januárjától bruttó 690 ezer forint lesz, miközben most egy nyugdíj előtt álló orvos 40 év munkaviszony után 560 ezret kap. Emiatt szeptember 21-én Budapesten rendkívüli orvosnagygyűlést tartanak, amire az EMMI, a Pénzügyminisztérium és a Miniszterelnökség vezetőit is meghívják. A nagygyűlésen a meghívott minisztériumi vezetők megkapják a konkrét kérdéseiket, amire ott várnak választ. A Népszava kérdésére Éger István azt mondta, május 6-ra már ki volt tűzve egy átfogó megállapodás aláírása a MOK és a kormány között, de az április 17-i kormányülésen érthetetlen okokból nem születtek meg az ehhez szükséges döntések, ennek hátteréről ők is csak informális úton tudtak tájékozódni. Amennyiben a nagygyűlés is eredménytelenül zárul, a MOK a tagokkal egyeztetve dönt a további lépésekről. - Azonban az önkéntes túlmunka felmondásáról már több ezer nyilatkozatuk van, ez alap lehet a további intézkedéseinkre, ha eredménytelen a nagygyűlés – mondta Éger István a Népszavának.