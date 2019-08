Tatán is megvan az ellenzék közös polgármesterjelöltje

Négy helyszínen lehet voksolni a IX. kerületben, a legtöbb érdeklődőt az Ecseri téri és a Ferenc téri sátor vonzotta.

Csaknem 1700-an szavaztak a ferencvárosi előválasztás első két napján – derült ki a szervezők statisztikáiból. Az esemény szerda reggel kezdődött, a ferencvárosiak péntek délután két óráig választhatnak a momentumos Jancsó Andrea és a független Baranyi Krisztina közül. A győztes lesz a fideszes Bácskai János ellenzéki kihívója. Jancsó Andrea egyébként már ezer fős részvételnek is örült volna, míg Baranyi Krisztina kétezer résztvevőnél jelölte meg ugyanezt. A nyitó napon – mint arról írtunk – szerény volt az érdeklődés, de a jelöltek és a stábjaik is abban bíztak: beindul majd az esemény. (Jancsót a Momentumon kívül az MSZP és a Jobbik támogatja, míg Baranyi mögött a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és az LMP sorakozott föl. Érdekesség, hogy a szavazólapon mindkettőjük nevénél szerepel a Párbeszéd logója is.) Voksolni egyébként négy helyszínen lehet a IX. kerületben, a legtöbb érdeklődőt az Ecseri téri (484) és a Ferenc téri sátor (463) vonzotta. A Mester utcánál 388-an, míg a Ferenc körúton 303-an nyilvánítottak véleményt. A szervezők feltüntették azt is, hogy 16-an igényeltek mozgóurnát. A második nap egyébként a négy helyszínből háromnál erősebb volt a kezdésnél, egyedül a Ferenc körúton lankadt az érdeklődés. A tervek szerint péntek délután már eredményt is hirdetnek, a vesztes pedig – a nehezen összehozott megállapodás alapján – beáll a győztes mögé.