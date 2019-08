Természetesen így is lehet. Jön egy jó ember – vagy többen jönnek, mindegy is – és elintézi(k), amit a magasságos állam, a minisztérium, vagy a hivatal nem tud. Így aztán szinte maguktól megoldódnak a problémák, nem lesznek konfliktusok, vagy feszültségek. Mindenki boldog lehet. Most éppen klímát szereltek a Bethesda Gyermekkórház égési, sebészeti részlegén. Ehhez persze a csillagok megfelelő állására volt szükség. Az ugyanis csak egyik része a dolognak, hogy a hazai kórházak betegszobáinak 98 százalékában nincs légkondicionáló, s a hőségben ez nem csupán kellemetlen, hanem segíti a fertőzéseket is. Szerencsére azonban akad egy ember, aki korábban klímákat forgalmazott, vannak még kapcsolatai is, minden összeállt. Ugyanő tavaly télen azért indított gyűjtést, hogy a beteg gyerekeik mellett maradó szülők emberhez méltó körülmények között éjszakázhassanak: 300 ágyat tudott vásárolni és szétosztotta az ország 30 gyerekkórházának. A baj csak az, hogy Orosvári Zsolt – történetünk hőse – nem lehet ott minden kilométerkőnél. Vagyis egyedül nem képes megoldani minden problémát. Hogy csak a szűken vett illetékeseknél maradjunk, mindazt, ami az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozna: az egészségügyben, az oktatásban, a kultúra – például a színházak támogatása – terén. Pedig mennyire egyszerű lenne. Igaz, esetleg feltűnhetne, hogy az állam – konkrétan pártunk és kormányunk – nem áll feladatai magaslatán. Bár ezt eddig is tudtuk, csak sokan úgy tesznek, mintha nem vennék észre. A vele készült interjúban Orosvári azt is szóvá tette, nem az NB II-es focipályák fűtésére kellene nagyobb összegeket áldozni, mert vannak fontosabb dolgok is. Ezt azért nem kellett volna. Még örülhet, ha nem érik retorziók miatta, ami viszont jól megy a hatalomnak. Talán ezért nem siet megoldani a komolyabb gondokat.