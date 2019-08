Babos Tímea bejutott a vancouveri tenisztorna elődöntőjébe

A budapesti székhelyű Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) ideiglenesen felfüggesztette hét orosz súlyemelő versenyzési jogát, alig pár nappal azután, hogy öt oroszt hasonlóképpen elmarasztalt doppingolás miatt.

Az orosz hírügynökség pénteki jelentése szerint a hét sportoló ellen a doppingtilalmi szabályok megsértése miatt azon adatok alapján folyik vizsgálat, amelyekről a moszkvai antidopping-laboratórium értesítette a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökséget (WADA). A felfüggesztett emelők: a világbajnoki ezüst- és Európa-bajnoki bronzérmes Dmitrij Lapikov, az Eb-második Csingiz Moguskov, az Európa-bajnok Adam Maligov, az Universiade-harmadik Magomed Abujev, az Eb-ezüstérmes Makszim Sejko, a háromszoros világ- és kétszeres Európa-bajnoknő Nagyezsda Jevsztyuhina és az Eb-második Julija Konovalova. Kedden az IWF öt orosz súlyemelő felfüggesztését jelentette be, a lépésre a WADA adatai alapján került sor. "Az IWF sajnálja, hogy ismét doppingesetek történtek a súlyemelésben. De továbbra is mindent megteszünk, ahogy a múltban is, hogy minden doppingesetnek a végére járjunk. Különösen, ha a bizonyítékok olyan partnertől származnak, mint a WADA" - nyilatkozott Aján Tamás, az IWF elnöke. Az öt érintett orosz: a vb-érmes, kétszeres Eb-győztes David Bedzsanjan, a kétszeres Európa-bajnok Oleg Csen, a két vb-t és két Eb-t nyert Ruszlan Albegov, az Európa-bajnoki második Jegor Klimonov, továbbá a világ- és Európa-bajnoknő Tyima Turjeva.