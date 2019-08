Azt állítja a kormány, hogy Magyarországon nincs rasszizmus és antiszemitizmus. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke, Csányi Sándor is többször elmondta, hogy sikerült száműzni a stadionokból a rasszizmust. Ezek az állítások nem igazak, a rasszizmus, antiszemitizmus, kirekesztés szörnyű részei a mindennapjainknak.

Tömegközlekedési eszközökön az utasok, útkereszteződésben az autósok vitájában a leggyakrabban elhangzó szitokszavak, a "zsidó" és a "cigány". Amíg ezeket sértésnek szánják, addig önbecsapás azt állítani, hogy Magyarországon nincs rasszizmus, antiszemitizmus. A gyűlöletet a kormány is gerjeszti, például a menekültek ellen.

A futballstadionokban a bajnokik nyolcvan százalékán megjelenik a gyűlölködő szurkolói rigmusokban a "cigányok" kifejezés. A huhogás gyakorlatilag megszűnt, de az a baj, hogy a cigányozás is rasszista megnyilvánulás, ilyenkor is meg kell állítani a nemzetközi szabályok (!) szerint a mérkőzést, ismétlődés esetén pedig félbeszakítani a meccset. Az első lépésig sem sikerült itthon eljutni. A játékvezetők nem hallják meg ezeket a rigmusokat, az MLSZ pedig nem kötelezi őket arra, hogy meghallják. A múlt vasárnapi dorogi zsidózás annak a következménye is, hogy nincs határozott fellépés a cigányozás ellen, ehelyett azt hirdeti a szövetség elnöke, hogy nincs rasszizmus a magyar pályákon. Szomorú, ha ezt el is hiszi.

A válogatott hazai mérkőzésein 95 százalékban fantasztikus a hangulat, de minden találkozón van négy-öt perc, amikor a "vesszen Trianon!", "sz.r Románia (Szlovákia)", esetleg a "lesz még Erdély Magyarországé" rigmusokat lehet hallani, amit ugrálva kiabálnak családok is, hat-nyolcéves gyerekekkel. A műsorközlő nem szól, mert minden bemondást dokumentálni kell, ha leírja, hogy a gyűlöletkeltés beszüntetésére szólított fel, akkor utána büntetést fizet az MLSZ a sportszerűtlen szurkolás miatt.

.

Ezért az MLSZ nem vállalja a nyílt harcot, hanem hallgat, ezzel viszont legalizálja a rasszizmust, az antiszemitizmust és a kirekesztést.