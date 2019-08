Visszatér a kánikula

Nem egy olyan fideszes polgármester is kapott az állami elismerésből, akinek egyre csak gyűlnek a vállalhatatlan ügyei.

Két marékkal osztotta a lovagkereszteket augusztus 20-a alkalmából a kormány, de hivatalos lista nem jelent meg Áder János kitüntetettjeiről. Vehetjük ezt szemérmes hallgatásnak is, ugyanis Orbán Viktor javaslatára nem egy olyan fideszes polgármester is kapott az állami elismerésből, akinek egyre csak gyűlnek a vállalhatatlan ügyei. Maguk a politikusok viszont elégedetten büszkélkednek friss lovagkeresztjeikkel a közösségi médiában, így a 444.hu készíthetett egy csokorra való gyűjtést róluk.

Orbán javaslatára Áder kitüntette Érd nyíltan homofób és uszító, városvezetőként is a Fidesznek kampányoló, ezért jogerős is pénzbüntetésre ítélt polgármesterét,. A varázslatos gazdagodásával is a hírekbe kerülő polgármester arról is smert, hogy Mészáros Lőrinc gyerekei nem tudnak olyan ajánlatot tenni, amire ne bólintana rá.