140 ezer külföldi voksolhat az önkormányzati választáson

Többek között azt mondta, a gyulai tenderek 90 százalékát egyetlen cég nyerte meg.



A Népszava is foglalkozott már vele, hogy állítása szerint a Fidesz vezetőinek, köztük Orbán Viktornak és Kövér Lászlónak szánta egy volt fideszes politikus, Galbács Mihály azt a húszoldalas dokumentumot , amelyben Gyula város belső politikai-gazdasági viszonyait és egy, a helyi vezetéssel állítólag összenőtt üzleti kört leplezett le, csakhogy a dolgozat végül kézről kézre járt, amit végül az Index tett közzé. Galbács most újra jelentkezett, a Partizán YouTube-csatornának mondott el további részleteket a gyulai városvezetés hétköznapjairól, amit a hvg.hu szemlézett. A lap azt írja, a volt fideszes politikus szerint 2010 óta tudatosan úgy épült a helyi rendszer, hogy a városlakók ne tudjanak beleszólni az ügyekbe. Galbács az új rendszer működését úgy érzékeltette:

ha azt mondják, hogy kérnek még 100 millió forintot, akkor megszavazod a még 100 milliót, ha nem teszed, hirtelen kívül találod magadat.

Szerinte a fideszes képviselők is kényszerpályán mozognak, nem tudnak kiszállni a gépezetből. Arról is beszélt, nem biztos, hogy jó a vezetésnek, ha van egy jól képzett képviselő a testületben, mert kérdései lehetnek, és attól a jelenlegi vezetés irtózik: olyan képviselők kellenek, akik nem beszélnek, "csak megnyomják a gombot, és kész". Nemrég a piszkos ügyekkel megvádolt gyulai polgármester, Görgényi Ernő lovagkeresztet kapott, és egyébként rágalmazás miatt feljelenést tett Galbács ellen, és polgári pert is ígér. Róla a kitálaló politikus azt mondta: 2010-ben még "szerény gyerek volt", a képviselői fizetéseket is befagyasztotta. Galbács ezután arról kezdett mesélni, hogy valószínűleg nem tisztességesen, nem a játékszabályok szerint nyerik a közbeszerzéseket bizonyos cégek, és mindehhez asszisztál a közgyűlés is "vagy jóhiszemből, vagy félelemből, nem tudom".



2014 óta az önkormányzati közbeszerzések 90%-át egy vállalkozó nyeri

- folytatta Galbács, aki aztán kifejti, hogy Piskolty Tiborra és cégeire, a Futizó Kft.-re és az Innoconsys Kft.-re gondol, előbbi 2010-ben, a másik 2011-ben alakult, a kettő együtt 1,7 milliárd forintos osztalékot termelt ki 2010 óta a kitálaló politikus szerint. Egy neki beszélő vállalkozóra hivatkozva Galbács pedig azt is elmondta, ki mennyit kap az elnyert munkákból: 10% Görgényié, 20% a többinek, de valószínűleg abból is kap Görgényi. De elhangzik az is, hogy Piskolty gyerekkori barátja, Csizmadia Imre bizottsági tag a közbeszerzési bizottságban, Csizmadia feleségének a testvére pedig a polgármester felesége. Galbács arról is beszél, hogy elküldte Orbán Viktornak a helyzetet kitálaló levelét, akinek titkárságáról azt a választ kapta, hogy Kubatovék illetékességébe került az ügy, Galbács szerint személyesen Kovács József megyei képviselőhöz, aki a Partizánnak nem kívánt nyilatkozni. Galbács szerint egyébként a "fölső Fidesz-vezetés" számára most már az érintettek is bűnösök, hiszen nem tudták megakadályozni, hogy nyilvánosságra kerüljön ez az ügy.