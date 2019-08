Belegyorsított a Brexit-felkészülésbe Boris Johnson

Megállapodást sürgető levelet írt Donald Tusknak, és még a G7 csúcsértekezlet előtt Berlinbe és Párizsba utazik a brit kormányfő.

Július 24-i hivatalba lépése óta túlnyomóan belpolitikai kérdésekkel foglalkozott és a szavazópolgárok számára legfontosabb területeken, az oktatásban, az egészségügyi ellátásban, az igazságszolgáltatásban és a rendfenntartásban megvalósítandó nagyszabású reformokról döntött Őfelsége sorrendben 14. brit miniszterelnöke, Boris Johnson. A hétvége óta viszont felfokozott figyelem fordult ismét a Brexit felé, hiszen az idő sürget és "BoJo" október 31-én "ha törik, ha szakad" múlt időbe kívánja tenni a szigetország EU-tagságát. Hétfőn kemény diplomáciai tevékenység folyt a Downing Street 10.-ből. A konzervatív vezető elsőként ír hivatali megfelelőjével folytatott egyórás telefonbeszélgetést, tulajdonképpen megismételve álláspontját, mely szerint a Ház jelenlegi formájában nem fogja elfogadni a brüsszeli egyezményt, a "backstopként" emlegetett ír határrendezési tervet el kell távolítani a szövegből. Leo Varadkar hasonlóan kötötte az ebet a karóhoz, leszögezve: az EU megmaradt 27 tagja nem nyitja újra a kivonulási dossziét. Mint mondta, a jogerővel bíró garanciának fontos szerepe van a fizikai valóságban létező határ elkerülésében és a szabadkereskedelem folytatásában az Ír Köztársaság területén. Ugyancsak hétfőn hozta nyilvánosságra a miniszterelnöki sajtóhivatal az Európai Tanács elnökéhez címzett terjedelmes levelet. Boris emlékezteti Donaldot (Tuskot) a kilépési határidő vészes közeledésére, amikor reményei szerint a szigetország megállapodással felvértezve távozik az Unióból. A kormányfő első számú prioritásának nevezi és személyes kötelezettséget vállal Donald Tusk felé arra, hogy energikusan és elszántan dolgozik az EU-val a megegyezés érdekében. Az írás első része a két ír országrésszel és a "backstoppal" kapcsolatos megközelítést tekinti át, különös hangsúllyal a szoros együttműködésre és a nagypénteki egyezményben vállalt kötelezettségek betartására. A kormányfő szerint a "backstoppal" sokkal több baj van, mint pusztán az, hogy az alsóház eddig háromszor utasította vissza. "Antidemokratikus és ellentétben áll az Egyesült Királyság szuverenitásával. Olyan nemzetközi szerződésbe kényszeríti a szigetországot, amelyben változatlanul és széles körben érvényesül a vámunió és a belső piac". A levél emlékeztet arra, hogy nem ezért döntöttek a választópolgárok az EU-ból való kilépés mellett. Johnson – ugyan konkrét részletek említése nélkül – "az Ír-sziget egyedülálló körülményeire való tekintettel rugalmas és kreatív megoldásokat" sürget, hozzátéve, hogy a "backstop" helyett a Brexitet követő átmeneti időszak végére alternatív módszerek bevezetésére lesz szükség. A kormányfő, az eddigieknél összehasonlíthatatlanul békülékenyebb hangnemben kijelenti: "Készek vagyunk konstruktívan és flexibilisen megvizsgálni, milyen megoldásokba tudunk belemenni". Az Egyesült Királyság kész gyorsan lépni, és Johnson reméli, hogy az EU-ban is hasonló a hajlandóság az előrelépésre. Boris Johnson korábban kizárta az európai vezetőkkel való találkozást a "backstop" visszavonása előtt, amit mellesleg, ha vonakodva is, de a márciusi alsóházi szavazáson maga is elfogadott. Fenyegetésével ellentétben szerdán Berlinben folytat tárgyalásokat Angela Merkel német kancellárral, majd csütörtök este párizsi munkavacsorán vesz részt Emmanuel Macron elnökkel. Mindkét hangadó politikus előtt ismerteti Brexittel kapcsolatos elvárásait, de jelenlegi ismeretek szerint vendéglátói kevés megértést fognak tanúsítani. Az események felgyorsulásának jegyében, ám a kedélyeket alaposan felborzolva a Downing Street bejelentette, hogy amennyiben az Egyesült Királyság október 31-én megegyezés nélkül hagyja maga mögött az Uniót, másnaptól kezdve megszűnik a munkaerő szabad mozgása. Theresa May ex-kormányfő korábban számos alkalommal erősítette meg, hogy az EU-ból érkezett munkaerő bevándorlására vonatkozó jelenlegi szabályok 2020 végéig maradnak életben. A részleteken már lázasan dolgozik a brit Belügyminisztérium, de már a hír is sürgetheti a szigetországban élő, a feltételeknek megfelelő EU-állampolgárokat, hogy ha még nem tették meg, jelentkezzenek a letelepedési státuszra. November 1-től a határőrség az eddigieknél szigorúbban ellenőrizheti a belépők bűnügyi előéletét.