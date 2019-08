A brit kormányfő élettársától megtagadták az amerikai vízumot, a diplomácia sem segíthet

Mette Frederiksen szerint a látogatás lemondása nem változtat a jó kapcsolaton, nem biztos, hogy igaza lesz.

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szerdán telefonon tanácskozott dán kollégájával, Jeppe Kofoddal - adta hírül az MTI. Amerikai közlés szerint a két politikus az amerikai-dán biztonságpolitikai együttműködésről és Grönlandról cserélt eszmét. Morgan Ortagus amerikai külügyi szóvivő közleményében tudatta: Mike Pompeo és Jeppe Kofod megvitatta Donald Trump dániai látogatása elhalasztásának ügyét is. A szóvivőnő további részleteket nem ismertetett.

Az előző körben még köszönet járt

Donald Trump amerikai elnök kedden éjjel Twitteren jelentette be, hogy lemondja dániai látogatását, mivel Mette Frederiksen dán kormányfő közölte: Koppenhágát nem érdekli Grönland megvásárlásának témája, a Dán Királyság nem akarja eladni az autonómiát élvező szigetet az Egyesült Államoknak. Trump ötletéről a múlt hét végén írt először a The Wall Street Journal című lap, majd az információt Larry Kudlow, a Fehér Ház gazdasági tanácsadója is megerősítette. "Találkozónkat, amelyre két hét múlva került volna sor, elhalasztjuk" - írta kedden mikroblogjában az amerikai elnök. Majd még azt is megköszönte a dán politikusnak, hogy "világosan beszélt", mert így "költséget és erőfeszítést takarított meg mind az Egyesült Államok, mind pedig Dánia számára".

A jó kapcsolat utálatos

Mette Frederiksen szerdán sajnálatát fejezte ki Trump útjának lemondása miatt. Azt mondta, meglepetéssel fogadta a hírt. "Nem gondolnám, hogy Dánia és az Egyesült Államok kapcsolata válságba került volna. A látogatás lemondása nem változtat Dánia és az Egyesült Államok jó kapcsolatán" - fűzte hozzá. Trump szerdán nem hagyta válasz nélkül a koppenhágai álláspontot. "Utálatosnak" nevezte Mette Frederiksen reagálását. Ezt követően került sor Pompeo és Kofod telefonbeszélgetésére.

Alig hiszik, mi történik

Az amerikai lapok szerdán bőségesen tárgyalták az ügyet. A Vanity Fair című magazin internetes oldalán például Nicholas Burnst, az Egyesült Államok korábbi NATO-nagykövetét idézte. "Néha nehezen hiszi el az ember, hogy az, amit Trump mond és tesz a világpolitika színpadán, valóban megtörténik" - fogalmazott Burns. Hozzáfűzte: "ez a mostani egy újabb bizarr és humoros pillanata" az amerikai elnök tevékenységének. Egyúttal emlékeztetett arra, hogy Dánia kulcsfontosságú NATO-partnere az Egyesült Államoknak, elsőként vett részt az iraki és az afganisztáni háborúkban Washington oldalán. Brett Bruen, az amerikai külügyminisztérium egykori munkatársa úgy nyilatkozott a magazinnak: először azt hitte, hogy kacsa vagy médiatréfa az egész. Bruen azt tartotta különösnek, hogy senki nem akadt Trump közelében, aki közölte volna, hogy "elnök úr, ez a sziget nem a miénk, nem rendelkezhetünk felette".