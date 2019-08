Egy tóban találták meg a hétvégén eltűnt sikeres lengyel filmproducer holttestét

Azóta keresték, hogy üres motorcsónakjára bukkantak a tavon.

Megtalálták egy tóban Piotr Wozniak-Starak sikeres lengyel filmproducer holttestét. A férfit vasárnap hajnal óta keresték, miután kiderült, hogy motorcsónakjából beleesett a vízbe - közölte csütörtökön egy lengyel belügyminisztériumi illetékes. A 39 éves Piotr Wozniak-Starak népszerű, nagysikerű lengyel filmek producere volt: egyebek mellett az Istenek című, számos díjjal elismert alkotás létrehozásában is közreműködött. A férfi után azt követően indult el a kutatás, hogy vasárnap a korai órákban megtalálták a Lengyelország északkeleti részén fekvő Kisajno-tavon sodródó motorcsónakját. Egy 27 éves nő elmondta, hogy a motorcsónakról mindketten a vízbe estek, de ő száz métert úszva elérte a partot. A dúsgazdag Wozniak-Starak családnak a tóparton van egy nyaralója. Jaroslaw Zielinski belügyminiszter-helyettes csütörtökön a Twitteren erősítette meg, hogy minden valószínűség szerint a producer holttestét találták meg a tóban. A Watchout Stúdió a Facebookon szintén megerősítette Wozniak-Starak halálhírét. Wozniak-Starak az ismert tévés újságíró, Agnieszka Wozniak-Starak férje volt, a házaspár gyakran szerepelt a lengyel bulvárlapok híreiben. A producer mostohaapja, Jerzy Starak Lengyelország leggazdagabb emberei közé tartozik, vagyona a gyógyszeriparból származik. Anyjának, Anna Wozniak-Staraknak, az egykori modellnek luxusétterme van a varsói Lazienki parkban. Wozniak-Starak Bostonban és New Yorkban tanult, majd a családi vállalat helyett a filmet választotta. Ő alapította a Watchout Stúdiót, amely 2014-ben az Istenek című filmet gyártotta. Korábban egyebek mellett rendezőasszisztensként dolgozott Andrzej Wajda Katyn című filmjén és Volker Schlöndorff Sztrájk című filmjének produkciós asszisztense volt. Legutóbbi, The Coldest Game című hidegháborús sakkfilmjét Bill Pullmannal a főszerepben novemberben mutatják be Lengyelországban.