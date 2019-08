Napsütés és hömpölygő esőfelhők váltják majd egymást a pénteki égen

Péntek estig a sok napsütés mellett északon elszórtan, délen elvétve lehet zivatar a Kárpát-medence térségében.

Csökken a felhőzet csütörtök este, de az északnyugati, nyugati megyékben erősen felhős tájak is lesznek, ahol zápor, zivatar is kialakulhat, írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat. Péntek délelőtt a fátyolfelhők mellett a Dunántúlon több, másutt kevesebb gomolyfelhő várható, de emellett több órás napsütésre lehet számítani. A Dunántúl északi felén, valamint az északi határvidéken néhol zápor, zivatar is előfordulhat. A többnyire mérsékelt északi, északkeleti szél az Alföldön időnként megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13, 19 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 28 és 33 fok között valószínű.

Időjárási helyzet Európában

Izland térségében markáns ciklon örvénylik, amelynek hidegfrontja a Brit-szigeteket szeli ketté. Elsősorban a front mentén, illetve a mögött fordul elő csapadék, így Dél-Angliában van szárazabb és melegebb idő. Ugyancsak ciklon helyezkedik el Oroszország felett. Ennek hidegfrontja délnyugati irányban húzódik egészen a Kárpátok vonaláig. E front mentén, valamint Oroszország északi felén és Finnországban esik sokfelé az eső. Jelentős a hőmérsékleti kontraszt a front két oldala között: tőle keletre 26, 33, nyugatra 17, 24 fokot mérnek a legmelegebb órákban.



Kontinensünk nagy részén anticiklon foglal helyet, ahol többnyire a napsütésé a főszerep, de a hegyekben - különösen az Alpokban - jelentős számban alakulnak ki záporok, zivatarok, amelyek a keletkezési helyüktől eltávolodva, a távolabbi területeken is okoznak csapadékot. Péntek estig a Kárpát-medence térségére is ez lesz a jellemző, a sok napsütés mellett északon elszórtan, délen elvétve lehet zivatar.