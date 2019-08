Éves mélypontjára esett a forint

Az unió 441 milliárd forintos támogatást utalt át, ezzel szemben a kormány 850 milliárd forintot fizetett ki hazai forrásokból.

Az első hét hónapban az államháztartás bevételei 11959 milliárd forintra rúgtak, ami 11,6 százalékos növekedés az előző évhez képest – közölte a Pénzügyminisztérium (PM). Eközben a kiadások a 12312 milliárd forintot értek el – itt viszont a növekedés alig 0,8 százalékos –, vagyis eddig a kormány szigorú költségvetési politikát folytatott. Ezt jelzi a hiányszám is. Az első hét hónapban 352,7 milliárd forint volt a deficit, ami bő ezermilliárd forinttal alacsonyabb a tavalyi 1491 milliárd forintnál. A két év közötti mintegy ezer milliárd forintos hiányszakadék oka, hogy tavaly a kormány erőltetett ütemben előlegezte meg az uniós támogatásokat, míg idén ezt már jóval visszafogottabban teszi, miközben a bevételek az öt százalékot közelítő gazdasági növekedés következtében ömlenek a kincstárba. A PM közlése szerint általános forgalmi adóból 410 milliárd forinttal, személyi jövedelemadóból 127, a jövedéki adóból pedig 57 milliárd forinttal volt magasabb bevétele a költségvetésnek, mint a tavalyi év azonos időszakában. A 352 milliárd forintos héthavi deficit az egész évre tervezettnek alig 35 százaléka – vagyis időarányosan jól teljesít a büdzsé, ami azt jelentené, hogy év végére akár az eredeti hiánycél fele is teljesíthető lenne. Nem beszélve arról, hogy az első hét hónapban az uniós támogatások megelőlegezése 409 milliárd forinttal növelte a hiányt – vagyis e nélkül többlet lenne a költségvetésben, ami példátlan lenne. Ennek ellenére PM továbbra is tarja magát ahhoz, hogy az év végi hiánycél elérhető. Nagy valószínűséggel ezzel azt üzeni, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az év vége felé a kormány nagyobb költekezésbe kezd. Ennek jelei már láthatóak, mint fentebb írjuk: az önkormányzati választásokra időzítve a kormány megkezdte az osztogatást a nyugdíjasoknak és a közmunkásoknak fizetett bónuszokkal.