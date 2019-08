Ég a világ

Így legyen Eurojackpotom. Miután megjövendöltem Orbán újabb rezsiadományát, ki is hirdették: a nyugdíjasok, illetve a különböző járadékokban részesülők 9 ezer forintos kedvezményre jogosító, nemzetiszín rezsibónt kapnak. Gulyás Gergely a magyarázattal sem maradt adós: a lépésre a gazdasági mutatók kedvező együtt állása nyújt lehetőséget. Így fejezik ki hálájukat a nyugdíjasok iránt.

Én hülye, pedig már azt hittem, hogy Orbán csak az önkormányzati választások miatt szór baksist a nép közé! De a kancelláriaminiszter a leghatározottabban visszautasít minden ilyen és hasonló sejtetést. Ó, akkor én is elnézést kérek. Egy pillanatra biztos elhomályosította a tudatom az agyamban ülő liberális féreg. Engem csak az tévesztett meg, kérem, hogy tavaly is pont a voksolást megelőző pénteken hozott mindenkinek a postás egy 12 ezer forintos rezsikedvezmény-papírt. Tavaly is a választások előtt „nyílt mozgástér” egy egyszeri akcióra.

Ami túl sokat nem húz ki a kasszából, viszont annál látványosabb. Ráadásul a nemzetközi gázárak, amint akkor, most is padlót fogtak. Orbánék akár felezhetnék is a rezsit. De erről szó se essék, gyűljenek csak a százmilliárdok az állami nagykereskedőnél. Jobb az náluk, mint az embereknél. De tudom, ez is csak bolsevik tévképzet. Befogtam.

Egy gondom azért így is akad. Illetve kettő. Tényleg 9 ezer forinttal gondolják megvenni a nyugdíjasokat? Tényleg ennyibe veszik azokat, akiknek érdemi hála – de legalább méltányosság - járna? Ez az észjárás Orbánékat minősíti.

A másik: nekem egy társadalmi réteg – a jelentős átfedés ellenére - fájóan hiányzik a jogosultak 28 tételes listájáról. Akiknek akár létkérdés is lehet 9 ezer forint. Ők a szegények. Orbánék felírhatták volna őket is, legalább huszonkilencediknek. De nem. Mondom, hogy magukból indulnak ki.