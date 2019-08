Ferihegyen szakította meg útját a Tuifly Belgium járata

Eddig csak fideszes polgármester került be.

Az ajánlásgyűjtés szombaton kezdődött, akkor vehették át a jelöltek és jelölőszervezetek az ajánlásgyűjtő íveket. Hétfőig 316 jelöltet jelentettek be a választási bizottságokhoz, közülük 36-ot az ajánlások ellenőrzése után nyilvántartásba is vett az illetékes választási bizottság: három polgármester-jelöltet, 32 egyéni választókerületi jelöltet és egy egyéni listás jelöltet. A képviselő- és polgármesterjelölteknek szeptember 9-én 16 óráig kell összegyűjteniük az induláshoz szükséges érvényes ajánlásokat. Az október 13-ai önkormányzati választáson induló jelölteknek a jegyzők által meghatározott számú ajánlást kell összegyűjteniük ahhoz, hogy felkerülhessenek a szavazólapra. Az összegyűjtött ajánlásokat a választási bizottságok mellett működő választási irodáknak három napon belül kell ellenőrizniük. Ha elérte a szükséges számot az összegyűjtött érvényes ajánlások száma, a bizottságnak a bejelentésétől számított négy napja van a jelölt nyilvántartásba vételére. A már nyilvántartásba vett három polgármesterjelölt a következő: Sára Botond (Fidesz-KDNP) a főváros VIII., Bácskai János (Fidesz-KDNP) a főváros IX. kerületében és Hanusi Péter (Fidesz-KDMP) Mátészalkán. Nyilvántartásba vették a helyi önkormányzati képviselők választására az első egyéni listás jelöltet is. A tízezer vagy annál kevesebb lakosú településen a helyi önkormányzati képviselőket a település választópolgárai egyéni listás (korábban kislistásnak nevezett) választási rendszerben választják meg, amelyben a település egy választókerületet alkot. A tízezernél több lakosú településen és fővárosi kerületben a képviselők vegyes választási rendszerben - egyéni választókerületben és kompenzációs listán - jutnak mandátumhoz. Az NVI adatai szerint hétfőig 32 egyéni választókerületi jelöltet vettek nyilvántartásba. A megyei önkormányzati választásra még egyetlen listát sem vettek nyilvántartásba a választási bizottságok.