Front nincs, de előbb a fülledtség, aztán a hőség terhel

Az úszófület, a repüléskor kialakuló füldugulást és a fülzúgás kellemetlen tüneteit a legtöbbször el lehet kerülni.

Fürdőzés során a felázott hallójárat érzékeny bőrén keresztül a fülbe jutó kórokozók, gyulladást, gombás fertőzést okozhatnak. A külső-hallójárat gyulladás, vagy úszófülként is ismert betegség erős fájdalommal jár, fülfolyás, halláscsökkenés, hőemelkedés, láz is kísérheti. Kezelés nélkül a fájdalom erősödhet, a gyulladás elterjedhet, ezért javasolt minél hamarabb orvoshoz fordulni, aki a hallójárat kitisztítása után általában gyulladáscsökkentő fülcseppet ír fel. Bizonyos esetekben szájon át alkalmazott antibiotikum szedésére is szükség lehet, és fájdalomcsillapító- és gyulladáscsökkentő készítmények is javasoltak – mondta Holpert Valéria fül-orr-gégész, foniáter, a Fül-Orr-Gége Központ orvosa.

A repülés során jelentkező füldugulás oka a légnyomás változása. A nyomás kiegyenlítődésének zavara, a barotrauma a búvárok előtt sem ismeretlen. A kellemetlen tünetek megelőzhetőek, ha repülésnél rágózunk, gyakrabban nagyokat nyelünk. „Ha a fülfájás, füldugulás hosszabb időn át sem szűnik meg, vagy repülés után vérrel festenyzett fülfolyás, erős szédülés jelentkezik, azonnal forduljunk orvoshoz” - mondta Holpert Valéria.

Ha hosszabb időn át tartózkodunk zajos környezetben, egy koncert másnapján például sokan tapasztalnak fülzúgást, úgy érzik, mintha az éjszaka még mindig ott morajlana a fejükben. Szerencsés esetben ez a hang fokozatosan megszűnik, de előfordulhat, hogy tartósan fennmarad. Ha az éjszakai pihenést, a napközbeni tevékenységeket: munkát, tanulást is zavarja, mindenképp javasolt orvoshoz fordulni. A megszüntetésére idejében megkezdett kezeléssel van a legnagyobb esély, de a legjobb, ha megelőzzük a problémát. Használjunk zajvédő füldugót, különösen ha több napot is zajos környezetben tartózkodunk.

A fülben található verejték- és faggyúmirigyek melegben intenzívebben dolgoznak, ezért ilyenkor fülzsírdugó azoknál is jelentkezhet, akik egyébként nem hajlamosak rá. Ha a felgyülemlett fülzsír nem tud eltávozni a fülből, az halláscsökkenést, fülfájást, fülzúgást is okozhat. Eltávolításához kérjük szakember segítségét, mert az otthoni próbálkozásokkal könnyen felsérthetjük a hallójárat érzékeny bőrét, vagy beljebb is tolhatjuk a fülzsírdugót - hangsúlyozta a szakorvos.