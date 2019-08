Valgyivosztokot súlyos eső áztatja rommá, 15 orosz városban hirdettek rendkívüli állapotot

A Purdue Pharma vezetői mintegy 10-12 milliárd dolláros, peren kívüli megegyezésekről tárgyalnak. A Johnson & Johnsont múlthéten ítélték félmilliárd dolláros kártérítésre.

Több amerikai tagállam tárgyal kártérítésekről az amerikai opiátválságért felelőssé tett egyik nagy gyógyszergyártóval, a Purdue Pharmával, amelynek tulajdonosai megválnának az Oxycontin nevű, opiát tartalmú fájdalomcsillapítót gyártó cégtől is - jelentette az amerikai sajtó szerdán. A csak receptre vásárolható gyógyszer kábítószertartalma miatt függőséget okoz, ezt kihasználva kábítószerkereskedők - patikusokkal összejátszva - szintén terjesztették. A gyógyszergyár tulajdonosát, a Sackler-családot az Egyesült Államokban pusztító méreteket öltő opiátválság egyik fő felelősének tartják. A válság méretét mutatja, hogy



az Egyesült Államokban 1999 és 2017 között több mint 400 ezer életet követelt az opiát tartalmú gyógyszerek túladagolása az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési hivatal (CDC) szerint.

Ez még Donald Trump amerikai elnök ingerküszöbét is átlépte: kormányzata az egészségügyi és emberi erőforrások minisztériumában munkacsoportot hozott létre a válság kezelésére. A hét elején Oklahomában



a Johnson & Johnson gyógyszergyárat egy szövetségi bíróság már elítélte az opiátválságban játszott szerepéért: a bíróság 572 millió dolláros kártérítésre ítélte a gyógyszereket és egészségügyi termékeket gyártó céget.

A connecticuti székhelyű Purdue Pharma ellen jelenleg több mint kétezer kártérítési per van folyamatban, s nemcsak tagállamok, hanem egyéni károsultak is perlik. Az NBC televízió értesülései szerint a cég vezetői összességében mintegy 10-12 milliárd dolláros, peren kívüli megegyezésekről tárgyalnak, és a vállalatot birtokló Sackler-család a saját vagyonából hárommilliárd dollárral járulna hozzá a kártérítésekhez. A New York Times úgy tudja: nem egyszerű pénzátutalásokról lenne szó az esetleges peren kívüli egyezségek nyomán fizetett kártérítéseknél, hanem



az magánvállalatot csődeljárással közhasznú céggé alakítanák, és az így felszabaduló összeget, illetve a gyógyszerekből származó bevételt juttatnák a felpereseknek.

A Sackler-család, amely az Egyesült Államok egyik legtehetősebb famíliája, híres a jótékonykodásáról, ám az opiátválság botránya miatt többen - köztük a párizsi Louvre, vagy a New York-i Metropolitan Múzeum is - közölték, hogy többé nem kívánnak együttműködni velük, támogatásukat pedig visszautasítják.