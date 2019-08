Először tart bemutatót Budaörsön a magyar fejlesztésű új műrepülőgép

Első alkalommal láthatja repülés közben a fővárosi közönség a teljes egészében magyar fejlesztésű és gyártású, versenysport céljára kialakított GENPRO típusú műrepülőgépet a hétvégén sorra kerülő Budaörsi AirShow elnevezésű kétnapos eseményen.

A világ első acél-karbon rácsszerkezetű anyagból készült egyszemélyes repülőjét tavaly mutatta be jakabszállási üzemében a gyártó Genevation Aircraft Kft., amelynek az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a most hétvégi eseményen Rohács Tamás berepülő pilóta tart majd látványos bemutatót a GENPRO-val. A különböző nemzetközi versenyeken már bizonyított gép a cég ügyvezető igazgatója szerint a világ bármely konkurens műrepülőjével fel tudja venni a versenyt akár világ- és Európa-bajnoki szinten is. "A nézők egy-két olyan összetett műrepülő figurát, valamint alacsony sebességű repülést láthatnak majd a bemutatón, amelyekben a GENPRO-nak jelentős az előnye a rivális gépekkel szemben" - jelentette ki Szabó Viktor István, aki hozzátette, nemcsak egy új gépet alkottak meg, hanem "egy rendhagyó tudományos-elméleti munka valósult meg példátlanul rövid idő alatt, ipari környezetben." A GENPRO törzsének teherviselő szerkezete ugyanis egy teljesen egyedi hibrid térrács, amely a repülőgépet megálmodó Farkas Csaba kutatómunkájának az eredménye. Tavaly júniusban jelentették be, hogy a 2016-ban indított Irinyi terv részeként a kormány 250 millió forint támogatást adott a Genevation Aircraft Kft.-nek az új repülőgép prototípusainak kifejlesztésére és sorozatgyártására. "Ennek a gépnek a hibátlan működéshez rendkívül magas és különleges technikai elvárásoknak kell megfelelnie, ezért a minőségi kialakításra és a folyamatos innovációra törekszünk. Ebben nagy segítséget nyújtanak többek között a Shell által speciálisan a GENPRO műrepülőbe kifejlesztett kenőanyagok, melyek extrém körülmények között is hozzájárulnak a motor hosszú élettartamához" - mondta Szabó Viktor István. A hétvégi Budaörsi Airshow-n bemutatót tart többek között Besenyei Péter műrepülő-világbajnok és Veres Zoltán műrepülő Európa-bajnok is, a GENPRO pedig szombaton és vasárnap is két alkalommal száll fel.