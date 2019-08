Nyolcvan év után és előtt

Nyolcvan éve, 1939. szeptember 1-jén, a náci Németország Lengyelország elleni támadásával kezdődött meg a második világháború. A borzalmas és viharos XX. század második nagy háborúja, amelynek következményeit három emberöltő múltán is hordozza a világ és benne Európa.

Soha annyit történelmi fordulópontról nem tudunk, mint az 1939 és 1945 között történtekről. Arról a küzdelemről, amely egyfelől a Harmadik Birodalom nemzeti szocializmusa, másfelől a nyugati parlamentáris demokrácia és a Szovjetunió kommunizmusa között folyt.

Hitlert, aki a háborút elkezdte, az Egyesült Államok és a Brit Birodalom nem lett volna képes legyőzni a másik diktatúra, a Szovjetunió nélkül, aminek következményeit – a jaltai világrendet – Európa 1989-ig nyögte. A világháború azonban nem csak a hidegháborúban folytatódott. Elhozta az atomkorszakot, a gyarmatbirodalmak felbomlását és a történelemben az európai kor végét is. Arról is majd’ mindent tudhatunk, mit tett Hitler gépesített tömegforradalma – amely nem pusztán a totális háborút gépesítette, hanem a történelemben példátlan kegyetlenséget, benne a holokauszt tömeggyilkosságát is –, de ami az okulást illeti, a következmények meglehetősen soványak.

John Lukacs történész szerint Hitler feltűnése nem elsősorban a kommunizmusra adott válasz volt. Hanem reakció a nemzetközi kapitalizmusra, a XIX. század liberális, demokratikus eszméire és politikai gyakorlatára, amelyek az 1930-as évekre elavultnak és korruptnak látszottak, amit csak megfejelt a gazdasági világválság. Ha ez így van, úgy a mai világot és közelebbről Európát figyelve azt kell mondanunk: a toleranciája, elvei miatt sérülékeny liberális demokrácia figyel a legkevésbé a történelmi hatalomgyakorlási analógiák veszélyeire. Mindenekelőtt a nacionalizmusra mint közösségszervező erő felszítására, amely a XX. század elején, a Nagy Háború kitörésekor szétverte a szociáldemokráciát, majd – meghatározóként - kirobbantotta a második nagy háborút.

A világháború – és Hitler, aki páratlanul mély nyomot hagyott a történelemben – arra kell emlékeztessen bennünket, hogy a nacionalizmus nem csillapodott. Sőt erősödik, mert mindig akadnak, akik szítsák. A tömegtársadalom pedig, amelyet a tömegmédia minden korábbinál nagyobb mértékben képes manipulálni, mind kevésbé látja helyét egy békés világrendben, amelynek beköszöntét a hidegháború negyven éve legfeljebb elrejteni tudta, de megelőzni nem. Ha pedig így van, akkor tényleg csak remény marad sokak reménye, hogy a nyolcvan éve kitört világháború elhozta a nagy világégések végét is.

A II. világháborút sokan leegyszerűsítve „a Gonosz elleni jó háborúnak” gondolják el. De vajon értjük-e Churchillt, aki 1940-ben, amikor Hitler talán a legközelebb állt a győzelemhez, a londoni bombázás tetőfokán annyit válaszolt egy vezetőtársa javaslatára – miszerint be kellene zárni a mozikat és színházakat –: de akkor miért harcolunk? Értjük-e minden ízében a XX. században kiharcolt szabadságot, vagy rettegve várjuk a következő nyolcvan évet?