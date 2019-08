Bloomberg: Csapást mér az európai populistákra az olasz kormányváltás

A szokottnál magasabb dagály már elöntötte a Miami Beach mentén lévő utcákat és házakat, a Bahamáknál tartó Dorian pedig már négyes erősségű.

Pénteken este már négyes erősségű volt a Florida felé közelítő Dorian hurrikán. A miami Országos Hurrikán Központ adatai szerint a most még a Bahamák felé tartó hurrikán az Atlanti-óceán fölött tovább erősödhet, és az elmúlt 30 év legerősebb vihara lehet belőle, mire az Egyesült Államokban partot ér. Floridában péntek reggel óta az állam egész területén rendkívüli állapot van érvényben, és Ron DeSantis kormányzó kérése után Donald Trump elnök is rendkívüli állapotot hirdetett ki, ami azt jelenti, hogy a déli állam külön szövetségi segítségre is igényt tarthat.

A Bahamákon egyébként pénteken evakuálták a veszélyeztetett vidékeken élő lakosságot és a turistákat. Hubert Minnis, a Bahamák miniszterelnöke sajtótájékoztatón hívta fel a figyelmet, hogy aki nem hagyja el a területet, az az életével játszik.

Az Egyesült Államokban a floridai Key Westen és környékén - az állam legdélibb területein - pénteken felszólították a turistákat, hogy - bár a hurrikán várhatóan csak vasárnap este, hétfőn reggel ér partot, de - azonnal hagyják el a vidéket. DeSantis kormányzó péntek esti sajtókonferenciáján közölte: az előrejelzések szerint erős esőzések és áradások várhatók, a kormány arra számít, hogy sok helyütt lesznek áramkimaradások. A politikus elmondta: 14 ezer szakember áll készenlétben, hogy a vihar után a lehető leggyorsabban helyreállítsa az áramszolgáltatást.



A szokottnál magasabb dagály már elöntötte a Miami Beach mentén lévő utcákat és házakat. Több megyében vasárnaptól kötelező evakuálást rendelnek el. A Cape Canaveral-i Kennedy űrközpontot vasárnap lezárják, miként vasárnaptól zárva tart az orlandói Disneyworld is. Az orlandói nemzetközi repülőtér várhatóan hétfőn reggeltől nem fogad és nem indít járatokat. New York állam kormányzója, Andrew Cuomo péntek este bejelentette: 26 fős mentőcsapatot küld a floridaiak megsegítésére. New York városa is segít: Bill de Blasio polgármester azt közölte, hogy a város tűzoltókat és segélymunkásokat küld a déli államba.