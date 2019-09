Olyan jó ütemben halad a felújítás egy pécsi iskolában, hogy egy hetet csúszik a tanévkezdés

A volt igazságügyi miniszter az EU-biztosságról nem mondott le.

Trócsányi László fideszes EP-képviselő visszavonta jelöltségét az Európai Parlament alkotmányügyi bizottságának egyik alelnöki posztjára. Antonio Tajani bizottsági elnöknek írott levelében a politikus azzal magyarázta döntését, hogy európai biztosi jelölése miatt nem tudja felelősséggel vállalni a munkát a szaktestület irányító szervében. Az alkotmányügyi bizottságban júliusban kétszer is levették a napirendről Trócsányi megválasztását, mert az őt jelölő Európai Néppárt (EPP) attól tartott, hogy alulmarad a megmérettetésen. A Fidesz EP-delegációjának közleménye szerint az EPP továbbra is a magyar tagpárt valamely képviselőjét kívánja jelölni a pozícióra. A fideszes Hidvéghi Balázs az EP állampolgári jogi bizottságának egyik alelnöki székére pályázik, róla szerdán szavaznának a képviselők. Mivel az ő megválasztása is kétséges a szaktestületben helyet foglaló balliberális ellentábor miatt, hírek szerint a voksolást megint - immár harmadszor - elhalaszthatják. Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő ugyancsak egy alelnöki tisztség várományosa a parlament kulturális bizottságában. Róla szeptember végén döntenének, miután egyszer már elnapolták a megválasztását. Az európai képviselő-testületben helyet foglaló szocialisták, liberálisok, Zöldek és szélsőbaloldaliak meg kívánják akadályozni, hogy a magyar kormánypárt tagjai vezető pozíciókhoz jussanak a szakbizottságokban.