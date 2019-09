Szombathely fideszes alpolgármestere: Utasítás volt, hogy bevándorláspártinak, szivárványkoalícósnak kell hívni az ellenzéket

Balog Róbert emellett nyílt vitára is kihívta a jelenlegi polgármestert, aki 2014-ben még MSZP-s politikusként került a kerület élére.

A közrend, a közbiztonság, az oktatás, az egészségügy és a környezetvédelem áll a XX. kerületi közös ellenzéki polgármesterjelölt, Balog Róbert programjának fókuszában. A Momentum, a DK, az MSZP, a Párbeszéd és az LMP által támogatott jelölt szerdán a pesterzsébeti városháza előtt ismertette programjának alapjait, és mutatta be a helyi egyéni választókerületi képviselőjelöltjeiket Hiller Istvánnal, a kerület MSZP-s országgyűlési képviselőjével közösen.

Nem valami ellen, hanem Budapest egyik legígéretesebb és hosszú távon is építendő kerületéért, Pesterzsébetért kívánnak dolgozni - hangsúlyozta Hiller. Elmondta, a polgármester mellett a 12 egyéni választókerületben is közös jelöltet állítottak, akiket a választási bizottság már nyilvántartásba vett. A polgármesterjelöltről, Balog Róbertről azt mondta, a kerületben született és itt is él, elkötelezett demokrata és esélyes jelölt.

Balog Róbert arról beszélt, a kerületnek szüksége van a megújulásra, becsületes és tisztességes munkára, és ő az itt élők érdekeinek érvényesítésére törekszik. Programjából kiemelte az utak, járdák állapotának javítását, a közrend, közbiztonság javítását és a droghasználat elleni fellépést. Az élhető, zöld Pesterzsébet megteremtését tekinti egyik legfontosabb céljának, de kiemelten kíván foglalkozni az egészségügy és az oktatás helyzetével is.



Van olyan körzet, ahol a négy gyermekorvosból kettő hiányzik, ezen pedig változtatni kell, még akkor is, ha a probléma túlmutat a kerület lehetőségein

- jegyezte meg, hozzátéve azt is, Pesterzsébeten az elmúlt években négy iskolát zártak be demográfiai és jogszabályi okok miatt, ugyanakkor a kerületben jelentős a tanárhiány, a kerület 17 óvodájából pedig 37 óvodapedagógus hiányzik.

Balog egyúttal kihívta nyilvános vitára a volt MSZP-s Szabados Ákost, a kerület jelenlegi, és az októberi választáson függetlenként induló polgármesterét.

A sajtótájékoztató végén a közös ellenzéki jelöltek aláírták az etikai nyilatkozatot, ezzel fejezve ki, hogy etikus és tisztességes kampányt fognak folytatni, és kérték a többi jelöltet, írják alá ők is a dokumentumot.