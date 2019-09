Túljutott a második olvasaton a rendezetlen Brexit tilalmát célzó tervezet

A Munkáspárt által kezdeményezett tervezetet a képviselők 329-300 arányban hagyták jóvá a szerdai vitanap első szakasza után. A parlamenti szavazás előtt teljesen elmérgesedett a viszony a Konzervatív Párton belül.

A második olvasatbeli szavazás után azonnal megkezdődött az indítvány harmadik olvasatbeli tárgyalása, amelyben már a módosító javaslatokat is részletesen sorra veszik, és szerda este ezekkel együtt újabb szavazások várhatók a tervezetről. Ha a munkáspárti indítvány ezen a tárgyalási szakaszon is túljut, a tervezet a parlament felső kamarája, a Lordok Háza elé kerül. A Lordok Házának tagjai is fűzhetnek módosításokat a tervezethez; ebben az esetben az indítvány visszakerül az alsóházba, amelynek képviselői ismét szavaznak, ezúttal a felsőház által beillesztett módosítások sorsáról. A végszavazás után - ha a parlament elfogadja a végleges változatot - II. Erzsébet királynő formálisan kihirdeti az új törvényt.

Belharc a toryknál