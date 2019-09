Uniós források megnöveléséért lobbiztak Brüsszelben

Egy kivételével beazonosította a független országgyűlési képviselő azokat a fiktívnek tűnő szolgáltatói szerződéseket, amelyeken keresztül – a politikus szerint – a Microsoft magyar leányvállalata kenőpénzeket fizethetett ki.

Arról sokszor írtunk, hogy a magyar állam gyanúsan nagy, 30-40 százalékos haszonkulccsal dolgozó közvetítőcégeken keresztül vett szoftvereket. Arról viszont kevesebb szó esett eddig, hogy az ügyletek kapcsán a Microsoft több különös tanácsadói szerződést is kötött. Ezekről tudott meg részleteket Hadházy Ákos. A politikus kiderítette: az Oktatás Fejlesztési Intézet (OFI) a Nemzeti Köznevelés Portál-projektjéhez kötött szerződést a magyar Microsoft-tal. A Microsoft pedig bevont az üzletbe egy alvállalkozót, aki az ügyet vizsgáló amerikai tőzsdefelügyelet szerint akkor az OFI munkavállalója is volt. Hadházy kitért arra is: az Országos Rendőr Főkapitányság az elektronikus útdíj projekt kapcsán köthetett alvállalkozói szerződést egy céggel. Az amerikai jelentés szerint nincs nyoma annak, hogy érdemi munkát végzett volna. Hadházy bejelentette, további közérdekű kérdéseket fog feltenni az ügyben, mert ki akarja deríteni: az érdemi munkát nem végző alvállalkozók között volt-e a kormányfő veje, Tiborcz István HCS Experts nevű cége? Az azóta végelszámolás alá került vállalkozásról megírtuk: a Microsoft ügyletek idején hirtelen százmilliós bevételekhez jutott, majd a cég profitját Tiborczék az utolsó fillérig felvették osztalékként.