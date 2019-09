Drámai halálesetek Franciaországban

Súlyos gondot jelent a családon belüli erőszak, az idén több mint száz nőt gyilkolt meg jelenlegi vagy volt partnere a Nous totes (Mi mindannyian) nevű szervezet szerint.

A századik gyilkosságra múlt vasárnap derült fény, Cagnes-sur-Mer településen. Az Azúrpart környékén élők nagy kiabálásra lettek figyelmesek, miután a feleség azt közölte férjével: elhagyja. Ezután történt a tragédia. Ezután ismét női tüntetők maroknyi csoportja gyűlt össze a párizsi Trocaderón. A helyzet tavaly sem volt jobb, a belügyminisztérium 121 családon belüli gyilkosságról számolt be, s az éves átlag is 120-134 közötti. Az elkövető rendre a jelenlegi, vagy a volt partner. Ami azonban különösen aggasztó, évről évre a családon belüli erőszak 200 ezer esetét regisztrálják, az idén ez várhatóan több is lesz. Emmaunel Macron köztársasági elnök 2017-es elnökválasztási kampányában egyik legfőbb programpontjának a férfiak és nők közti esélyegyenlőséget jelölte meg. A köztársasági elnök Marlene Schappa államtitkárt kérte fel, hogy foglalkozzon a kérdéssel. November végéig egy fórumon keresik a választ, mi vezet a sok erőszakos bűncselekményhez. Egymillió eurót szánnak erre a célra, ami a Nous toutes szervezet szerint nevetségesen kevés, egymilliárdra lenne szükség, például központok létrehozására a veszélyben lévő nők számára, felvilágosító kurzusokra az iskolákban. Anne Hidalgo párizsi polgármester is azzal vádolja Macront, hogy csak szavakban lép fel a jelenséggel szemben, de a bátor, konkrét lépések hiányoznak. „A családon belüli erőszak ügye nem maradhat a négy fal között, ez politikai téma” – fejtette ki a Der Standard szerint a szocialista politikus. Marlene Schiappát is azzal vádolták a feminista szervezetek, hogy „főnökéhez” hasonlóan kevés érdemleges lépést tett. Ez azonban talán azért igazságtalan, mert sok eszköz nincs a kezében, anyagi lehetőségei pedig igencsak korlátozottak. Másrészt a nőkkel szembeni gyilkosságok ügyére épp Schiappa hívta fel a figyelmet, államtitkárként. Tény, hogy Franciaországban drámai a helyzet, a családon belüli több mint száz gyilkosság pedig a lakosság számarányát tekintve több, mint Spanyolországban, amely eddig listavezetőnek számított e téren.