Rejtélyes betegségben pusztulnak a kutyák Norvégiában

Ha sikerül tudatosan vezényelni az iskolakezdést, pénzt spórolhatunk, de a környezetet sem terheljük fölöslegesen.

A szeptember eleje a szülőknek legalább olyan megterhelő, mint a gyerekeknek, azért is, mert be kell szerezni a rengeteg iskolaszert, ruhát és hasznos holmit, amire a tanév során szükség lesz. Ha sikerül tudatosan vezényelni a iskolakezdést, és körültekintően dönteni arról, mit és mennyit vásárolunk, a spórolás mellett csökkenthetjük a környezetre mért terhelést is - tanácsolja a Rondo Hullámkartongyártó Kft. közleménye.

A legtöbb bevásárlóközpontban és írószerboltban listákat látunk a szükséges kellékekről. Ezek ugyan segíthetnek, hogy semmi ne maradjon ki, a mennyiségek azonban sokszor túlzóak, hiszen az üzlet a lehető legtöbb terméket szeretné értékesíteni. Célszerű ezért átgondolni, miből mennyi fog elfogyni júniusig. Ha pedig valamiből mégis keveset vennénk, év közben is tudjuk pótolni. Sokan úgy indulnak neki az iskolakezdési bevásárlásnak, hogy meg sem nézik, mi maradt az előző tanévről. Évzáró után érdemes leltározni a maradék füzeteket, jegyzettömböket, zsírkrétákat, mappákat, festékeket, körző- és töltőceruzahegyeket, hiszen így ezekből nem kell újabb készleteket venni, és nem tornyosulnak otthon a felesleges iskolaszerek.

Az egyik legfontosabb tanévkezdési rituálé a könyvek és füzetek becsomagolása, de nem biztos, hogy mindent feltétlenül védeni kell, hiszen a füzetek például borító nélkül is tartósak és strapabíróak, de akár dekoratívak is. A könyveket jobb, ha műanyag helyett vastag, lehetőleg újrahasznosított papírral védjük a kopások, karcolások ellen. Remek módszer az évkezdési költségek csökkentésére, ha a bolti árnál kicsivel alacsonyabban eladjuk a még használható könyveket, de akár el is ajándékozhatjuk őket a rokonoknak, barátoknak, vagy olyan családoknak, akiknek komoly anyagi nehézséget okoz az iskolakezdés. Minőségi, lehetőleg fém, utántölthető tollal nemcsak kellemesebb az írás, akár évekig is használható, szemben az olcsó, hamar kifogyó és a szemetesben landoló íróeszközökkel.