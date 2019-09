Elégedettségi index

Ott tessék várakozni. Nem tudom. Tessék megnézni, hányan várnak még. Majd szólítjuk. Most fél tíz van, délig ügyeletesek vagyunk. Ha szomjas, ott ihat vizet a ballonból. Hány éves a bácsi? Kilencvenegy? Gratulálok. És mi történt? Elesett? Ha megjön a doktor úr, lesz cété. Nem tudom, tessék megnézni, hányan várnak még. Ha szomjas, ott ihat vizet a ballonból. Mosdó? A folyosó végén. Nem, nincs papír, a betegek mindig elviszik, ha kitesszük. Papír zsebkendőt tud venni az automatából, a folyosó végén balra. Nyugodtan elmehet, még nem jött meg a doktor úr. Ne tessék mozogni. Nyögni se tessék! Tessék nyugodtan feküdni a bácsinak! Tudja mozgatni a lábát? Fáj? Hát igen. Hoztak fájdalomcsillapítót? Nem, nekünk is van, csak gondoltam, a bácsinak van sajátja, amit megszokott. Mindegy, majd az osztályon adnak neki, ha felviszik. Most kitoljuk a folyosóra, ott tessék várakozni. Nem tudom, még nem jött meg a doktor úr, a cétét csak ő értékelheti ki. Ha szomjas, ott ihat vizet a ballonból. Nem tudom, fogalmam sincs, látja, ennyien vagyunk. Hány éves a bácsi? Kilencvenegy? Szép kor. Ott tessék várni a folyosón, az ágy mellett, ha megjön a doktor úr, majd szólítjuk. Melyik doktor urat? Ja, ő itt volt, de fel kellett mennie az osztályra, mert ott is ő az ügyeletes. De ha szomjas, ott ihat vizet a ballonból. Hogyhogy melyikből? A folyosó végén. Nincs benne? Akkor próbálja meg az automatát a másodikon. Nem, sajnos én nem tudok itt maradni a bácsi mellett addig, de a doktor úr mindjárt jön. Tessék venni egy nagy levegőt, most átemelem a bácsit az ágyra. Egy… kettő… háá...rom! Ugye, milyen ügyesek vagyunk? Na, bátyám, ez is megvolna. Kapaszkodó? Milyen kapaszkodó? Ja, amelyikkel fel tetszik tudni ülni? Ebben a kórteremben csak ilyen régi ágy van, de hozok pólyát, abból tekerünk húzódzkodó kötelet. Nehezebb, igen, de a jó szándékot kell nézni, ugye? Nem szomjas a bácsi? Csak mert olyan száraz a szája széle. Nincs ereje inni? Akkor talán be kéne kötni neki egy infúziót. Nem, azt csak a nővérke tudja. Kint ülnek a pultnál, velük tessék megbeszélni. Mit szed a bácsi? Elhozták? Minden itt van? Csak hagyja ott a zacskót az ágy szélén, majd elvisszük, és kiadagoljuk. Altatóval alszik? Hozott neki? De persze, a doktornő is felírhatja, de jobb, ha behozza. Pisikéltünk már ma? Kaki volt? Ka-ki! Tetszik érteni? Hogy a bácsi nem hülye, csak rosszul hall? Bocsánat, nem akartam megsérteni, csak hát a kilencvenegy év az kilencvenegy év. A hűtőbe most ne tessenek pakolni, nem működik. A tízesben van jó hűtő, a nyolcasból az alsó polcot használhatják. Az alsó polc bal oldalát, a jobba a kilencesből hozzák a romlandót. A doktor úr holnap jön, megnézi, és akkor majd kiderül, hogy mi lesz. Én sajnos nem mondhatok semmit, de ne tessék idegeskedni, itt jó kezekben lesz a bácsi. Mindjárt jön a vacsora. Tetszik szeretni a párizsit? A fogacska kivehető? Majd vigyázunk rá. MENNYIRE VOLT ELÉGEDETT A KÓRHÁZBAN KAPOTT ELLÁTÁSSAL? (INSTRUKCIÓ: ÉRINTSE MEG NAGYON RÖVIDEN A KIVÁLASZTOTT FEJECSKÉT. :-) :-/ :-(