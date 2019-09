Elrabolhattak egy magyar újságírót Líbiában

Demokrata párti politikusok megválasztásának vélt következményeire figyelmeztetett hétfő este egy észak-karolinai választási nagygyűlésen Donald Trump amerikai elnök, aki egyebek között Amerikát gyűlölő baloldalról, fegyvertartást korlátozó demokratákról beszélt. Kedden képviselői pótválasztásokat tartanak az észak-karolinai Fayetteville-ben, és az amerikai elnök - Mike Pence alelnök társaságában - a republikánus jelölt, Dan Bishop melletti nagygyűlésen kampányolt. A pótválasztást azért kell megtartani, mert a tavalyi félidős választásokon a republikánus Mark Harris győzelmet aratott ugyan, de kicsiny arányban, és bár ellenfele, Dan McCready elismerte a vereségét, a Demokrata Párt csalásra hivatkozva megóvta a választást. Az áprilisban megrendezett előválasztáson a demokraták ismét McCreadyt jelölték, a republikánus vetélkedésből pedig Bishop került ki győztesen. A nagygyűlésen Donald Trump hangsúlyozta, hogy Bishop támogatja a kormányprogramot, elsősorban is annak az illegális migrációra és az amerikai alkotmány második kiegészítésében garantált fegyvertartási jogra vonatkozó részét. "Itt a lehetőség, hogy kedden egyértelmű üzenetet küldjünk az Amerikát gyűlölő baloldalnak" - fogalmazott Trump. Majd hosszú beszédében kitért szokásos témáira: védelmébe vette a kínai árura kivetett amerikai vámokat, ostorozta a vele nem barátságos sajtót, és még azt is szóba hozta, hogy szerinte a demokraták "nem nagyon vallásos emberek". Utalt arra, hogy a demokraták - hatalomra kerülésük esetén - megkérdőjeleznék az amerikaiak jogát a fegyvertartásra. A szövetségi kongresszus demokrata párti képviselőit általában is Amerikához "nem hűséges" politikusoknak minősítette, és a republikánus jelölt vetélytársát, McCreadyt is élesen bírálta, mert az illegális migránsoknak menedéket nyújtana. "Építsük meg a falat!" - skandálta a tömeg, utalva az Egyesült Államok déli határaira tervezett falra. Trump azonnal reagált: "nem engedhetjük meg, hogy veszélyes bűnöző idegenek szabadon mászkálhassanak Észak-Karolinában" - mondta. A nagygyűlés népes közönsége végig tapsolt és hurrázott, kivált akkor tört ki tapsban, amikor Trump tréfálkozva azt mondta: 2026-ig marad hivatalban, és így ő lesz elnök akkor is, amikor az Egyesült Államok lesz a labdarúgó-világbajnokság társrendezője. Az elnök a nagygyűlés kezdete előtt újságíróknak nyilatkozva kijelentette: nem igaz az a vélekedés, hogy a keddi választás eredménye jelzés lehet a jövő évi választásokra nézve. A körzet egyébként republikánus politikusokra szokott voksolni, 2016-ban Trump is elég nagyarányú győzelmet aratott itt, 12 százalékponttal több voksot szerzett, mint Hillary Clinton, a demokraták elnökjelöltje. Az elmúlt időszakban készült felmérések azonban a demokrata párti Dan McCready gyors felzárkózását mutatták a republikánus jelölt mellé. Észak-Karolinában egyébként a legtöbb választókörzet stabil republikánus szavazótábort tudhat magáénak.