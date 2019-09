Kevesebb polgármester-jelölt a rajtvonalnál

Csökkent a képviselőségért indulók száma is a választási iroda adataiból. Az átjelentkezések még hozhatnak meglepetést.

Az öt évvel ezelőttinél már biztosan kevesebb polgármester-jelölt áll rajthoz az október 13-ai önkormányzati választáson. A tegnap délutáni adatok szerint 7563-an lennének településvezetők. Sőt, ez a szám még csökkenni fog, hiszen a jelöltek bejelentésének határideje ugyan hétfőn lejárt, de sokakat nem vettek nyilvántartásba – ehhez az kell, hogy meglegyen a szükséges számú érvényes ajánlás. A nyilvántartásba vételről vagy elutasításról péntekig döntenek mindenhol, onnan újabb kétszer 3 nap a jogorvoslat, vagyis végleges adat az indulókról a jövő hét közepén lesz. A szavazólapok nyomtatását így valószínűleg két hét múlva kezdik meg – tudtuk meg a Nemzeti Választási Irodától. A legtöbb, 9 polgármester-jelölt a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Hermánszegen van, valamennyien függetlenként indulnak. Ez azért is figyelemre méltó, mert a településen összesen 233 választópolgár él, azaz minden 26. lakó polgármester akar lenni. Ahogy öt éve, várhatóan ezúttal is több olyan eset lesz, amikor senki nem áll rajthoz egy-egy település vezetéséért, ezt a napokban a helyi választási bizottságok állapítják meg. Ezeken a településeken később időközi választást kell majd tartani. A főpolgármesteri posztért a jelenlegi állás szerint öten versenyeznek. A közös ellenzéki jelöltet, Karácsony Gergelyt, valamint Tarlós István mostani főpolgármestert már nyilvántartásba vették, ahogy végül Puzsér Róbertnek is sikerült több mint 5 ezer ajánlást összegyűjtenie. Thürmer Gyula és Berki Krisztián esetében kérdés, hány érvényes ajánlásuk gyűlt össze, őket tegnap délutánig nem vették nyilvántartásba (Thürmer esetében például 2014-ben végül elutasították a nyilvántartásba vételt). Önkormányzati képviselőnek az előző önkormányzati választás 51 ezres számához képest most 45 ezren jelentkeztek, a csökkenés nagy része a tízezernél nagyobb településeknek tudható be, a kisebb városokban és falvakban ugyanis érdemben nem esett vissza az indulók száma. Ez azt jelenti, hogy a városokban már nem olyan menő önkormányzati képviselőnek lenni. Egyelőre nem hozta lázba az átjelentkezéssel szavazókat sem a mostani voksolás. Miközben 2014-ben bő 18 ezren éltek ezzel a lehetőséggel, addig a tegnapi számok szerint 7613-an jelezték, hogy nem a lakóhelyükön, hanem a tartózkodási helyükön akarnak voksolni. Az átjelentkezésnek azokon a településeken vagy kerületekben lehet jelentősége, ahol szoros a verseny, hiszen aki máshol szavaz, az – a parlamenti választástól eltérően – nem viszi magával az eredeti szavazólapját, hanem az új körzetben induló jelöltekre voksol. Most a legtöbb átjelentkező a fővárosban, a XI. kerületben van, ott már most, a választás előtt egy hónappal 312-en akarnak átjelentkezéssel szavazni. Ez szoros küzdelem esetén döntő lehet, hiszen az előző választáson is akadt a kerületben olyan egyéni körzet, ahol mindössze 49 szavazattal nyert a fideszes jelölt. Az átjelentkezők száma mindenesetre napi átlag 300-400-al bővül.