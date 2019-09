Szijjártó: Eltúlzott és hisztérikus a pozsonyi „külügyi bürokraták” reagálása a magyar–szlovák meccsre

Értetlenül fogadták Trócsányi László jelölését a bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős biztos posztjára az Európai Parlament balliberális képviselőcsoportjai, ugyanakkor azt még nem döntötték el, támogatják vagy elutasítják a megválasztását a két hét múlva esedékes meghallgatáson. A volt igazságügyi miniszterhez hasonlóan bizonytalan a francia, a lengyel és a román kiválasztott sorsa.

Iratxe García Pérez, az EP szocialista frakciójának vezetője egy csütörtöki háttérbeszélgetésen leszögezte: Ursula von der Leyen megválasztott elnöknek vannak problémás jelöltjei, de csak a meghallgatásuk után fogják értékelni őket. "A pártcsaládunknak világos az álláspontja a jogállamiságról, ugyanakkor tiszteletben tartjuk a parlamenti eljárást, és megvárjuk, hogy mi fog történni” – válaszolta arra a kérdésünkre, el tud-e képzelni olyan helyzetet, amikor a szocialisták jóváhagyják az Orbán-kormány volt igazságügyi miniszterének a bizottsági tagságát. Hasonlóan fogalmazott a liberálisok egyik magasrangú tisztségviselője, mondván: még nem határoztak egyetlen jelöltről sem, a frakció nem a párthovatartozásukat fogja minősíteni, hanem európai elkötelezettségüket és feddhetetlenségüket. Trócsányiról megjegyezte: hogyan lehet egy olyan politikusra rábízni a bővítést, aki a hazájában nem tiszteli a jogállamot? Parlamenti bennfentesek szerint a Fidesznek otthont adó Európai Néppárttól (EPP) balra álló politikai csoportok közül a Zöldek és a szélsőbal tagjai eltökéltek a magyar biztosjelölt megbuktatása mellett, de a szocialisták és a liberálisok szavazatai nélkül nem sokra mennek. Az Ursula von der Leyen által előterjesztett bizottsági névsor és felépítés nem nyerte el maradéktalanul a parlament tetszését. A baloldal bírálja, hogy a bizottsági elnök a szocialista Frans Timmermans és a liberális Margrethe Vestager mellé egy néppárti politikust is kinevezett ügyvezető alelnöknek, ráadásul rábízta a szociálpolitika felügyeletét, aminek – szerintük – Timmermansnál a helye. Kritikák tárgya bizonyos tárcák megosztása is, a jogállamiság érvényesítéséért például több bizottsági tag is felelne. "Hány embert kell majd meghívnunk a szakbizottságba, hogy beszámoljon az elvégzett munkáról?" – fejtegette egy EP-képviselő. Nagy felháborodást keltett, hogy a migrációért is felelős bizottsági alelnök tárcája az "Európai életmód védelme" nevet kapta, amely sokak szerint kódolt rasszizmus. Az EP progresszív oldala máris felszólította Von der Leyent a változtatásra. Civil szervezetek pedig azért kezdtek aláírásgyűjtésbe, hogy a kultúra kerüljön vissza a területért is felelős bizottsági tag portfóliójának a nevébe.