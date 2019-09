Ligeti menőség

A magas ingatlanárak miatt egyre kevésbé számít jó befektetésnek egy fővárosi lakás, ez pedig jelentősen visszavetette a vásárlási kedvet. Az újépítésű ingatlanokat azért még keresik.

Fordulatot hoztak a nyári hónapok a budapesti lakáspiacon: a fővárosi használt ingatlanok iránti kereslet június és augusztus között 14 százalékkal csökkent tavalyhoz képest. Voltak olyan időszakok is, amikor 20 százaléknál is nagyobb volt a keresletcsökkenés. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a visszaesés részben a befektetési célú vásárlók távolmaradásával magyarázható. A lejtmenet kezdete egybeesik ugyanis a kiemelkedő kamatozású lakossági állampapír indulásával, amely lényegében kockázatmentesen biztosít hasonló hozamot, mint egy budapesti lakás kiadása. A csökkenő adásvételek oka az is, hogy hogy a jelenlegi árszinten kevesebb vevő dönt a vásárlás mellett. Ez pedig a szakértő szerint megállíthatja, de legalábbis jelentősen mérsékelheti a budapesti használt lakások piacán ötödik éve tartó dinamikus áremelkedést. A kereslet és az adásvételek csökkenése ugyanakkor még csak a használt ingatlanokat érinti a fővárosban. Az újépítésű budapesti lakások iránti kereslet éppen ellentétes tendenciát mutat. Június és augusztus vége között 9 százalékkal többen érdeklődtek az újonnan megépülő lakások iránt, mint egy évvel korábban. Ebben pedig Balogh László szerint szerepe lehet annak, hogy sokan még az év végi áfaemelkedés előtt szeretnének új lakást venni. Ráadásul azok, akik tervezőasztal mellől vásárolnak, akár 10-20 százalékkal olcsóbban is megkaphatják a lakásokat ahhoz képest, mintha kész állapotban vennék meg őket 1-2 évvel később. A vidéki használt lakások iránti kereslet szintén lépést tartott a nyári hónapokban a tavalyi szinttel. Ebben szerepe lehet annak is, hogy vidéken az alacsonyabb ingatlanárak miatt jóval hatékonyabban tudják kihasználni a bővülő állami támogatásokat a lakásvásárlók. Ezzel együtt is összességében az elmúlt négy év leggyengébb nyári időszakát zárta a hazai ingatlanpiac, amelynek egészét vizsgálva a tavalyi évhez képest 15 százalékos visszaesés látszik a június-augusztusi időszakban. Augusztusban alig 12 ezer ingatlant adtak el az országban – erre már a Duna House (DH) hívta fel a figyelmet. Az erős évkezdetnek köszönhetően az elmúlt 8 hónap összességében nem volt ilyen gyenge. Az ingatlanközvetítő cég becslése szerint januártól augusztusig 102 ezer ingatlan cserélt gazdát. Ez 3 százalékkal elmarad ugyan a tavalyi számoktól, ám erősebb, mint az azt megelőző két év. Benedikt Károly, a DH elemzési vezetője szerint az idei nyári visszaesést az ingatlanközvetítők tapasztalatai alapján a hosszabb és sűrűbb nyaralások is okozhatták. A családvédelmi intézkedésektől várt pozitív felfutás mindenesetre egyelőre nem érződik a keresletben. Az elemző úgy véli: ezek hatása őszi hónapokban realizálódhat az ingatlanpiacon. A DH Barométer elemzése szerint az első lakásvásárlók száma nem emelkedett, mindössze 22 százalékos arányt képviselnek. Budapesten a lakásvásárlás fő oka továbbra is a befektetés, ám ennek aránya júliusban 5 százalékkal 39 százalékra csökkent - valószínűleg a Magyar Állampapír Plusz bevezetésének is köszönhetően. Az ilyen céllal vásárolt ingatlanok átlagára közel 47 millió forint volt.