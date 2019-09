Ma hatástalanítják a 250 kilós bombát, kiürítik és lezárják Budán a Móricz környékét

686 lakást kell biztonságossá tenni, valamint számos irodaházat és vendéglátó helyiséget.

A Honvédelmi Minisztérium még pénteken közölte, hogy egy amerikai gyártmányú, 250 kilogrammos légibomba hatástalanítására készül Újbudán . A robbanótest hétfőn került elő a Szent Margit Gimnázium területén zajló építkezés során. Vasárnap aa rendőrök 686 lakást, irodaházakat, vendéglátó helyiségeket ürítenek ki, és lezárják a Móricz Zsigmond körtér, a Himfy utca, a Villányi út, a Balogh Tihamér lejtőn lévő útszakasz, a Ménesi út, a Bartók Béla út, a Somlói út, a Villányi út, a Kelenhegyi lépcső meghatározott szakaszát. Az érintett lakásokba, illetve szolgáltató- és irodaházakba várhatóan a késő délutáni órákban lehet visszatérni.

A biztonsági zárás ideje alatt a Gárdonyi Géza Általános Iskola (Bartók Béla út 27.) befogadó helyként üzemel.

A Budapesti Közlekedési Központ az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a lezárás idején - várhatóan 9.30-tól - nem jár a 17-es és a 61-es villamos Újbuda-központ és a Budaörsi út között, a 19-es és a 49-es villamos a Szent Gellért tér és Kelenföld vasútállomás között, a 41-es és a 47-es villamos Újbuda-központ és a Szent Gellért tér között, az 56A villamos pedig a Móricz Zsigmond körtér és a Szent Gellért tér között. Az érintett buszjáratok is a lezárt útszakaszt elkerülve közlekednek. A 7-es busz a Kosztolányi Dezső tér és a Szent Gellért tér között módosított útvonalon, Újbuda-központ érintésével közlekedik. A 27-es busz rövidített útvonalon, a Sánc utca és a Villányi út között közlekedik. A 114-es, a 213-as és a 214-es busz a Móricz Zsigmond körteret Újbuda-központ érintésével éri el. A 133E busz Újpalota felé nem érinti a Budafoki út/Karinthy Frigyes út és a Móricz Zsigmond körtér megállóhelyet. A 240-es busz pedig a Móricz Zsigmond körtér helyett Újbuda-központ végállomásig közlekedik. A rendőrség honlapján közzétették azt is, hogy gépjárművel vasárnap éjfélig tilos megállni a XI. kerületi Edömér utcán a Tas vezér utca felőli végén mindkét oldalán 60 méter hosszan. És azoknak a köztereknek a listáját is részletesen megadták, amelyek lezárnak és kiürítenek: