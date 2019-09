Vonatra cserélnek egy Amszterdamból Brüsszelbe közlekedő repülőjáratot

A kutyahúsevés mellőzését javasolja Ho Si Minh-város lakóinak az élelmiszerbiztonsági hatóság, hogy a külföldiek kedvezőbb képet alkossanak a városról.

A kutyahús fogyasztása nem jó szokás, ezért fel kell vele hagyni, különösen abban a korban, amikor a nemzetközi kapcsolatok egyre erősebbé válnak - olvasható a hatóság honlapján. "Ez csak egy ajánlás, nem rendelet, tehát büntetés sincs" - mondta Phan Thi Hoai Tran, a hivatal szóvivője hétfőn.

Pham Khanh Phong Lan, az élelmiszerhatóság vezetője a kutyahúsevés egészségügyi veszélyeire is felhívta a lakosok figyelmét a helyi médiában. A kutyahús a veszettség kórokozóját és élősködőket is tartalmazhat, amelyek károsíthatják az emberi szervezetet, de méregmaradványok is lehetnek benne, amivel a kutyákat meg szokták ölni.

Ázsia sok országában számít a kutyahús ínyencségnek: Vietnam mellett Kínában és Dél-Koreában is fogyasztják. Vietnamban az ACPA állatvédő szervezet becslései szerint

évente ötmillió kutyát ölnek le étkezési célokra.

Különösen az ország északi részén, a fővárosban kedvelik a kutyahúst. Az elmúlt években Hanoi is arra törekedett, hogy visszaszorítsa a szokást. A város mintegy ezer étterme és üzlete kínál a fogyasztóknak kutyahúst.