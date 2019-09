Számlaharcot vív a DK a számvevőkkel

A párt csak a számlák 40 százalékát tudta pótolni azután, hogy a könyvelés odaveszett a tavaly novemberben kigyulladt központi irodában.

Továbbra sem csitul a Demokratikus Koalíció (DK) és az Állami Számvevőszék (ÁSZ) csörtéje, miután az ellenzéki párt Teréz körúti irodája gyakorlatilag megsemmisült egy tavaly novemberi tűzben. A DK azt állítja, hogy elégett a teljes könyvelésük, a számláik és a könyvelési szerverük is. A számvevők viszont már a tűzvész után pár nappal megüzenték: „a DK készüljön fel arra, hogyan tudják majd ezeket az adatokat biztosítani.”

Itt érdemes megemlíteni a kormánylap Magyar Nemzet hétfői cikkét, amelyben arról írnak, hogy „egy számla legalább két fél számára készül, azok viszonylag könnyedén pótolhatók.” Az ellenzéki párt lapunknak küldött válasza ugyanakkor árnyalja - a vélhetően kormánypárti - üzenetet. – A DK központja és 106 választókerületi szervezete évente több ezer számlát fizet ki az egész országban. A most ellenőrzött két évre, 2017-re és 2018-ra vonatkozóan ez a szám közelíti a 10 ezret. Megkerestük azokat, akikről tudomásunk volt, hogy bármikor is vásároltunk tőlük árut vagy szolgáltatást, de jelentős részük nem válaszolt, mivel nem is köteles erre. Egy másik részük már megszűnt vagy bezárt, így körülbelül a tűzvészben megsemmisült számlák 40 százalékát sikerült újból, másolatban megszerezni – mondta lapunknak Barkóczi Balázs, a DK szóvivője. Egy konkrét példát is említett a szóvivő, amely szerinte bizonyítja, mennyire lehetetlen dolog ez. - Március 15-ére koszorút vett készpénzért majdnem minden választókerületi szervezet egy-egy települési virágárustól. Ezekről adataink, információink nincsenek, a kisvállalkozások szinte egyáltalán nem reagálnak a megkeresésünkre – fogalmazott Barkóczi.

Azt egyelőre nem tudni, hogy mekkora összegről nincs igazolása a pártnak, az viszont biztos, hogy a DK 2017-ben és 2018-ban az alapítványával együtt évente 170 millió forint állami támogatást kapott. A törvény szerint az ÁSZ a nem törvényszerű kiadások és bevételek esetén - a tranzakciókkal egyenértékű - bírságot szabhat ki, majd pedig ugyanekkora összegű visszatartására is indítványt tehet.

Az ÁSZ egyébként első körben a párt alapszabályát és egyéb működési, pénzügyi, gazdálkodási tárgyú szabályzatait kérte be. Ezeket a DK állítása szerint hiánytalanul átadták, hiszen „a tűzesettől függetlenül rendelkezésre állnak elektronikus formában.” Most a mindkét ellenőrzési évre vonatkozó könyvelési adatállományt, összesítő pénzügyi kimutatásokat, ingatlan- és egyéb bérleti szerződéseket, munkavállalókkal kapcsolatos dokumentumokat, a kapott támogatások párttörvény szerinti ellenőrzésével kapcsolatos dokumentumokat kért a szervezet. (Mint fentebb írtuk, ezeknek csak a 40 százaléka van meg a DK-nál.) Érdemes újra idecitálni a kormánypárti Magyar Nemzet cikkét, amelyben egy ellentmondásra hívják fel a figyelmet. „Hab a tortán, hogy a DK a Magyar Közlönyben már közzétette tavalyi beszámolóját, ami számos kérdést vet fel. Ez alapján Gyurcsányék vagy most nem mondanak igazat a megsemmisült iratokról, ha mégis, akkor a közzétett beszámoló nem lehet hiteles a szükséges dokumentumok híján.” Erről Barkóczi azt mondta, hogy a beszámolási kötelezettséget törvény írja elő. – A DK a rendelkezésre álló, pótolt adatok alapján állította össze a 2018. évre vonatkozó záró beszámolóját. Ehhez egyébként azt kértük az ÁSZ-tól, hogy tegyék hozzáférhetővé a korábbi években átadott dokumentumainkat, teljes könyvelési állományunkat. Ezt az ÁSZ nem tette lehetővé. Vagyis, maga az ÁSZ akadályozza, hogy be tudjunk számolni – állítja a szóvivő. Angyal József okleves adószakértő a tűzeset után a Népszavának azt mondta, hogyha a DK minden szükséges lépést megtesz a papírok pótlása érdekében, akkor a tűzeset olyan objektív körülmény, amelyet az ÁSZ-nak el kell fogadnia. Ha ezt nem teszi, akkor már a hivatalnak kell bizonyítania a DK felelősségét. Barkóczi tájékoztatása szerint rendelkeznek jegyzőkönyvvel, fotókkal és videófelvételekkel, magáról a tűzesetről, az okozott károkról. – A NAV-ot és az ÁSZ-t azonnal értesítettük a történtekről, sőt, kértük, hogy azonnali helyszíni szemlét folytassak le. Kérésünkre érdemben nem reagáltak – mondta. A DK szóvivője azt mondta, nincsenek illúziók a vizsgálat kapcsán: „láttuk már, hogy milyen amikor az ÁSZ gigabírsággal lehetetlenít el egy pártot.” Horváth Bálint, a számvevőszék kommunikációs osztályának vezetője lapunknak azt mondta, az ÁSZ nem vesz részt a Demokratikus Koalíció választási kampányában. Az ÁSZ a vonatkozó törvényi előírások alapján végzi hét párt – közte a DK – 2017-2018. évekre vonatkozó ellenőrzését – mondta, hozzátéve: a DK adatainak bekérése folyamatban van.