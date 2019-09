Két településen senki nem akar polgármester lenni

Olyan is van, ahol képviselőnek nem jelentkezett senki

Két településen egyetlen polgármesterjelöltet sem jelentettek be a szeptember 9-ei határidőig, így ott elmaradhat a polgármester-választás - derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból. Az NVI tájékoztató oldala szerint a Zala megyei Lakhegy és a Veszprém megyei Balatonszepezd az a két település, ahol egyetlen polgármesterjelöltet sem regisztráltak a választási rendszerben. Lakhegyen ezen kívül képviselő-jelöltet sem regisztráltak, ahogyan nincs bejelentett képviselőjelölt a Győr-Moson-Sopron megyei Rábaszentandráson sem, így ott is elmaradhat a képviselő-választás. A jelenlegi adatok szerint elmaradhat a képviselő-testület választása a Baranya megyei Apátvarasdon is, ahol ugyan van három nyilvántartásba vett jelölt, de négy képviselőt kellene választani, és ha nincs megfelelő számú jelölt, a választás nem tartható meg