Rálőttek egy gyerekekkel teli óvodára Révkomáromban

Más források szerint 27 áldozata van a tűznek.

Legkevesebb 23 gyerek meghalt, amikor tűz ütött ki egy bentlakásos iskolában Libéria fővárosa, Monrovia agglomerációjában - vette át a BBC hírét a 24.hu. A lap szerint a diákok éppen aludtak a mecsethez csatolt épületben, amikor a kora reggeli órákban tűz ütött ki. A rendőrség tájékoztatása szerint még mindig kutatnak holttestek után, az Independent információi szerint legkevesebb 30 halálos áldozata van az iskolatűznek. George Weah, Libéria elnöke a Twitteren fejezte ki részvétét az érintett családoknak, mint írta, nehéz időszak ez az áldozatok családjainak és Libéria egészének egyaránt. A Reuters és más hírügynökségek is azt írják, hogy a gyerekek nem aludtak, amikor lángra kapott az iskola, hanem a Koránt tanulmányozták. A hírügynökség szerint 27 halálos áldozata van eddig a balesetnek, ketten közülük tanárok, a többiek gyerekek. A Reuters azt is írja, hogy a tüzet elektromos hiba okozta, és arra is emlékeztet, hogy Libériában egyáltalán nem ritkák a hálózat rossz minősége miatt kialakuló tüzek, de ritkán végződnek tragédiával. A bentlakásos iskolának egyetlen be- és kijárata volt, az áldozatok nagy része 10 és 20 év közötti gyermek.