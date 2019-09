Hősiesen kiharcolta a Ferencváros a döntetlent

Kék Lány - kedvenc csapatának klubszíne után így nevezték el Sahar Khodayarit.

A Kék Lányként emlegetett Sahar Khodayari története szomorú és tragikus. Sahar kedvenc csapata, az Iráni Pro Liga 11. helyén álló Esteghlal FC klubszíne miatt kapta a Kék Lány nevet, miután halála bejárta a világsajtót. A lány szerette volna a helyszínen átélni, milyen kedvenc csapatának szurkolni, de Irán tiltja, hogy nők kilátogathassanak sportstadionokba, így van ez már az 1979-es iszlám forradalom óta. Sahart azonban idén márciusban letartóztatták, mert férfinak öltözött, és így akart bejutni a teheráni stadionba. Az ügy bíróság elé került, de a Kék Lány, tárgyalásának elhalasztása után, szeptember 9-én felgyújtotta magát, és belehalt a sérüléseibe. A szurkolólány halála bejárta a világsajtót, jogvédő és civil szervezetek vették össztűz alá az iráni labdarúgó-szövetséget, valamint a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA) az ügyben. Gianni Infantino, a FIFA elnöke szavakban elítélte Iránt, és azt mondta, az országnak be kell engednie a nőket a futballstadionokba, és reményét fejezte ki, hogy az október 10-én esedékes Kambodzsa elleni, hazai vb-selejtezőn változás történik az ügyben. "Álláspontunk szilárd és világos. A nőket be kell engedni az iráni labdarúgó-stadionokba, ha valamikor, akkor most kell változtatni, és a FIFA pozitív fejleményekre számít" - mondta. Az iráni vezetés női sportért felelős miniszterhelyettese úgy nyilatkozott, hogy országa nem szab határidőt a feladatra, de a "szükséges infrastruktúrán" dolgozik, hogy a nők beléphessenek a stadionokba.