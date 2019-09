Elkezdődött a MOK rendkívüli nagygyűlése, az orvosok szembesítik a kormányt a követeléseikkel

„A kamara döntéshozói attól függően határoznak a további és szükséges lépésekről, hogy milyen válaszokat kapnak a nagygyűlésen a kormánytagoktól”.

rendkívüli küldöttgyűlésére. Van aki családdal, és kutyával érkezett. A nagygyűlésen a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, a Magyar Kórházszövetség, a Magyar Orvosok Szövetsége, a Háziorvosok Online Szervezete, a Magyar Rezidens Szövetség is képviselteti magát. Egyelőre nincs kormányváltó hangulat, bár a kamara belső ellenzéke, az Újratervezés csoport tagjai a belépőknek szórólapot osztogattak. Ők „Mit kíván a magyar orvos” – címmel 12 pontba foglalták követeléseiket – egyebek mellett a gyógyítás tisztaságát, a közkiadások növelést, egylépcsős jelentős béremelést, felelős Egészségügyi Minisztériumot. A kezdésig összesen 700 darab szórólapot osztottak szét. Csak néhányan utasították vissza, Kincses Gyula maga adta át a szórólapot Cser Ágnesnek, az EDDSZ elnökének. A terem bal sarkában hátrébb a fogorvosok gyülekeztek, némelyikük zöld trikót visel. Ők egy hete hagyták abba két hetes demonstrációjukat, amelyre a kormány szinte nem is reagált.

Több száz orvos várakozott szombat délelőtt a Vasúttörténeti Park remízében, ahova a Magyar Orvosi Kamara hívta tagjait

A kormányt csak Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár és Szalay-Bobrovinczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára képviseli. Szalay-Bobrovinczky Vince azzal kezdte, hogy átadta Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter üdvözletét, ám a hallgatósága ettől nem hatódott meg. Sőt, amikor belekezdett annak felsorolásba, hogy az orvosok és az egészségügyi dolgozók az elmúlt kilenc évben mikor, mennyit kaptak az Orbán-kormánytól, hangos morajjal szakították félbe. A helyettes államtitkár zavartan lapozgatni kezdte a papírjait, majd amikor azzal folytatta, hogy az orvostársadalom a legfontosabb csoport a kormányzat számára, „de higgyék el, de léteznek más társadalmi csoportok is és ezt vegyék tudomásul” – a hallgatóság közbekiabálásokkal szakították félbe. A moderátor segítette, hogy folytatni tudja. Még beszélt arról, hogy van 152 milliárd forint a költségvetési tartalékban, de a kormány maga szeretne dönteni arról, hogy ezt mely csoportoknak adja. Végül hozzátette: „a magyar kormány tudja a kötelességét, még ebben a ciklusban béremelés fog bekövetkezni.” A terem moraja, közbekiáltások szakították megint félbe. A „Nehéz így beszédet mondani” – megjegyzésre, válaszul bekiabáltak: gyógyítani is nehéz. A pulpituson Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár se volt könnyű helyzetben, ezt maga is felmérte. Ember-központú egészségügy az egészség és jóllét érdekében – című diákkal készült. Azzal indított, hogy közülük való, és amikor ő a nyolcvanas évek végén végzett, arra tettek akkori társaival ígéretet, hogy változtatnak a kevés fizetésen, a paraszolvencia rendszeren. Azóta járt a világban, elment, hogy megtanulja, másutt hogy csinálják és hazahozta a tudását – eddig bírta. A hangja megcsuklott, kis híján elsírta magát. Az államtitkár gyorsan visszatalált a „hivatalos” beszédéhez. „Tudjuk, hogy ebben a ciklusban az orvosoknak is kell béremelés. Az átlag jövedelem 800 ezer forint körül van” – pfujolás – Rögtön hozzátette, hogy az ő férje se hozza ezt az összeget, és ő sem szeretne mást, minthogy annyit kapjanak, amiből el lehet tartani a családot. Majd amikor azzal folytatta volna, hogy a 20. század óriási dolgokat adott az emberiségnek, például sikerült legyőzni a fekete himlőt és hogy mennyire erősen megosztja az eltérő betegség struktúra a világot – piros lapok repültek a levegőbe, a bekiabálók konkrétumokat követeltek. A fórum alatt a tárca közleményt adott ki, melyben leírták mindazt, amit a a kormányzat képviselőinek a teremben nem sikerült elmondani.

A hallgatóság a beszédek alatt folyamatosan kinyilváníthatja véleményét. A szervezők piros és fehér lapokat osztottak, ezeket kell fölemelniük. Ha a felvetéssel egyetértenek, akkor a fehéret, ha elutasítják, akkor a pirosat. Több mint ezer orvos regisztrált a Magyar Orvosi Kamara (MOK) által meghirdetett nagygyűlésre. „A kamara döntéshozói attól függően határoznak a további és szükséges lépésekről, hogy milyen válaszokat kapnak a nagygyűlésen a kormánytagoktól”. Az orvosi kamara azzal magyarázta a rendkívüli orvosi nagygyűlés összehívását, hogy a a tavaszi megállapodásuk ellenére sem teljesítette ígéreteit a kormány. „Megszületett az egyezség, letárgyaltuk a bértáblát, és már az aláírásra készültünk, amikor a kormány meggondolta magát, s megállapodásból nem lett semmi. Ennyire becsapva még soha nem voltunk az elmúlt években” – fogalmazott Éger az eseményt beharangozó tájékoztatón néhány napja.